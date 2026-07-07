瓯海发布 2026-07-07 10:21:18

7月6日，瓯海区召开以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”工作推进会，并专题研究革命老区乡村振兴项目。

7月6日，瓯海区召开以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”工作推进会，并专题研究革命老区乡村振兴项目。瓯海区委书记刘云峰强调，要深学细悟以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”的理念、方法和机制，以强担当、硬作风、实举措推进共同富裕先行示范，推动革命老区乡村全面振兴。瓯海区领导邵建乐、寿宇飞、郑益群参加会议。

会上，瓯海区农业农村局、仙岩街道、泽雅镇汇报革命老区乡村振兴项目相关情况，其他街道作补充汇报。围绕政策落地、产业培育、文化赋能、兴村富民等内容，与会人员开展了交流讨论，明确重点攻坚方向。

刘云峰强调，要提高政治站位，锚定发展坐标，将促进区域城乡协调发展作为加快革命老区振兴的重要着力点，统筹优化城乡资源要素均衡配置，精准补齐基础设施、公共服务各类短板弱项，持续筑牢共同富裕的基层根基。要聚焦产业赋能，夯实共富支撑，立足瓯海各革命老区特有的生态、红色、乡土等资源，科学打造有效带动周边村发展和帮促低收入农户增收的优势主导产业，健全联农带农机制，不断拓宽群众增收渠道。要强化系统观念，推动全域跃升，以特色产业、人文历史、资源资产等为纽带，通过产业协同、要素共享、机制创新，实现整体打造，一体推进，推动革命老区片区化整合与组团式发展，进一步提升乡村整体发展能级。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海：推动革命老区乡村全面振兴

记者：罗琛琛 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com