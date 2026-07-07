乐清发布 2026-07-07 10:21:19

7月6日，乐清市委召开专题会议研究美丽乐清提质增效行动。

7月6日，乐清市委召开专题会议研究美丽乐清提质增效行动。乐清市委书记戴旭强强调，要全面贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入践行绿水青山就是金山银山理念，以优化产业结构、优化能源结构、优化交通运输结构和提升生态环境治理能力水平为着力点，大力实施美丽乐清提质增效行动，加快建设更高水平生态市、打造新时代美丽乐清。

会上，乐清市生态环境局汇报相关工作情况，有关单位围绕环境整治、绿色发展、长效治理等重点工作展开交流讨论。

会议指出，生态文明建设事关群众民生福祉，事关高质量发展大局。要统一思想认识，切实增强责任感、紧迫感和使命感，以最坚决的态度、最严格的标准、最有力的举措，持续巩固环境治理成效、补齐生态建设短板，让蓝天白云、绿水青山成为乐清最亮丽的“幸福底色”。

会议强调，要锚定目标、久久为功，以建设更高水平生态市为契机，坚持生态为民、生态利民、生态富民，聚焦“三优化一提升”精准发力，协同推进减污、降碳、扩绿、增长，加快推动发展方式全面绿色转型。要把握原则、精准施策，坚持实事求是、因地制宜，全面梳理薄弱环节，制定整改方案、严格把关销号，举一反三、标本兼治，切实做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞。要紧扣重点、攻坚破难，持续深入打好污染防治攻坚战，点线面结合管控重点区域、治理重点行业、攻坚重点难题，建立健全长效监管机制，切实提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。要压实责任、强化保障，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，建立高效顺畅的统筹调度机制，加强协同配合，凝聚各方力量，形成上下联动、左右联通、齐抓共管的良好工作格局。

乐清市领导陈鹏、陈万钦、陈晓炬参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委专题会议研究美丽乐清提质增效行动

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com