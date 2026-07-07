瑞安市委书记李剑锋赴塘下镇调研水质提升工作

瑞安发布 2026-07-07 10:17:21

7月6日，瑞安市委书记李剑锋率队赴塘下镇调研水质提升工作。

7月6日，瑞安市委书记李剑锋率队赴塘下镇调研水质提升工作。他强调，要深入贯彻落实习近平生态文明思想，锚定生态优先、绿色发展理念，压实治理责任、强化系统治理、健全长效管护机制，持续提升水生态环境质量，加快建设更高水平生态市、打造美丽瑞安，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护良性互动 。

调研中，李剑锋一行实地查看鲍五、塘下两个断面水体水质及河道管护等情况，强调要坚持标本兼治、精准施策，全面加强截污纳管、河道保洁、水生态修复等工作，坚决防止问题反弹回潮。

李剑锋指出，水生态环境是生态文明建设的核心内容，也是关乎群众美好生活的民生工程、关乎城市高质量发展的基础工程。守护好一方碧水清流，是必须坚决扛起的重大政治责任，也是优化人居环境、增进民生福祉、夯实发展根基的关键举措。全市上下要切实提高政治站位，深化思想认识，牢固树立正确政绩观，自觉将生态文明建设贯穿经济社会发展全过程，以扎实的生态治理成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动生态保护与高质量发展协同并进、双向赋能。

李剑锋强调，要树立全域“一盘棋”治理思维，明晰各部门、属地工作职责，健全协同联动、齐抓共管的治水工作机制，凝聚治理合力，确保各项治水举措落地落细、见行见效；要坚守民生为本理念，践行生态惠民、生态利民、生态为民初心，把水环境提升成效转化为群众可感可及的生态福祉；要持续完善生态治理体制机制，靶向补齐工作短板，常态化推进污染防治攻坚，常态化开展生态保护修复，不断优化全域生态格局，为瑞安构建全域美丽、宜居宜业的生态发展新格局筑牢坚实生态支撑。

瑞安市领导林朝进、陈伟锋等陪同调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋赴塘下镇调研水质提升工作

记者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com