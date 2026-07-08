龙湾区防御应对9号台风“巴威”工作部署会召开

龙湾发布 2026-07-08 08:54:00

7月7日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨主持召开全区防御应对9号台风“巴威”工作部署会，迅速贯彻落实省市防台风视频会议精神，具体部署防台防汛各项工作。

7月7日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨主持召开全区防御应对9号台风“巴威”工作部署会，迅速贯彻落实省市防台风视频会议精神，具体部署防台防汛各项工作。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示精神，按照省市部署要求，全面进入临战状态，聚焦防御重点和薄弱环节，切实做好各项防御应对工作，凝心聚力打赢今年台风防御首战。

龙湾区领导李丹、赵豪、刘鹏、陈丕侠参加会议。会上，龙湾区防指办汇报了龙湾区防汛备汛工作准备情况，龙湾区农业农村局、市资规局龙湾分局（温州湾新区分局）聚焦水利设施、海域安全、地质灾害等方面的防台准备工作进行了汇报。

夏禹桨指出，当前，超强台风“巴威”正快速逼近华东沿海，体型庞大、风力强劲、风雨影响覆盖面广，将于本周末逐步靠近、登陆浙闽沿海。全区上下在思想上要绷紧弦，立足台风正面登陆的最不利局面，快速构建“区级统筹、属地主战、部门联动、闭环落实”的立体化防台工作格局，做到提前研判、提前发动、提前部署、提前行动，以最充分准备打好防御台风主动仗。

夏禹桨强调，要从严守牢海上安全防线，对全区在册渔船、“三无”船舶、围区作业船舶实行全覆盖管控，督促所有船舶归港停靠、加固锚固，严禁台风影响期间违规出海。要精准抓实地质灾害防控，聚焦地质灾害风险防范区、小流域山洪重点村落，加密山体边坡、沟渠河道巡查频次，重点防范强降雨引发的滑坡、塌方、泥石流等次生灾害，提前做好周边群众转移准备。要扎实守住城市运行安全，全面开展在建工地、临时工棚安全检查，重点排查低洼易涝点、地下空间，提前疏通排水管网、预置强排设备，全面排查加固户外广告牌、路灯、行道树等高空设施，做好危险区域人员底数摸排，做到应转尽转、应转快转、应转早转、不漏一人。要坚决严控安全生产风险，严格落实危化品、高温熔融、非煤矿山等重点工矿企业在极端天气停工停产措施，严禁风雨天气违规作业。

夏禹桨要求，各街道各部门要高度重视防汛防台工作，坚决克服麻痹侥幸思想，在应急上要提前备，全方位抓实队伍、物资、设备、安置各项应急备战保障，进一步细化完善预案流程，做到来之能战、战之必胜。在宣传上要广覆盖，构建“线上+线下”立体化宣传体系，充分依托网格工作群、应急短信、应急广播、入户宣讲等渠道，高频次推送台风动态、避险指南，切实提升群众风险防范意识与自救互救能力。在纪律上要严到底，严格执行24小时专人值班和领导带班制度，确保一旦发生险情能够第一时间投入抢险救援，全力守护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

来 源：龙湾发布

原标题： 全区防御应对9号台风“巴威”工作部署会召开

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com