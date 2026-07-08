防御台风“巴威”，瓯海区召开防汛防台部署会
7月7日，瓯海区召开防汛防台部署会，第一时间传达贯彻上级相关会议精神，部署瓯海区贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰强调，要树牢底线思维、极限思维，进一步强化“时时放心不下”的责任感，立足最不利情况、做好最充分准备，抓实抓细防汛防台各项工作，坚决打赢今年台风防御首仗硬仗，切实守护人民群众生命财产安全。瓯海区领导季湘荣、林蔓、陈澄博、王世昌、金海敏参加会议。
今年第9号台风“巴威”（超强台风级）正向浙闽沿海靠近，就做好防汛防台工作，刘云峰强调，要高度警惕进入临战状态，清醒认识当前防台形势的严峻性，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，按照台风正面登陆、正面影响的定位，从严从实从细做好各项防御工作，确保关键时刻能够迅速启动、有序应对，坚决打赢今年台风防御首仗硬仗。要强化监测预警会商研判，密切跟踪台风最新动态，滚动预报风雨影响，落实分层分级分类研判管控机制，引导公众主动防灾避险；各部门、各镇街要加强预警响应，落实各项防御措施。
刘云峰强调，要落实防雨防风重点举措，聚焦小流域山洪、地质灾害、水利工程、危旧房、城乡内涝、危险路段桥梁、安全生产等各类风险区域，加强风险隐患排查整治，全面摸清人员转移底数，确保安全度汛。要前置物资力量保障工作，做到物资备足备齐、设备能用会用、力量预备预置，确保灾险情发生时就近就快开展救援。要加大防台工作宣传力度，充分利用各类传播手段，及时向社会公众发布台风动态和防灾避险提示，确保预警信息第一时间到户到人、到小单元，积极引导群众提早做好防范工作准备。
来 源：瓯海发布
记者：吴佳佳 陈丹
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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