平阳县委县政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

平阳发布 2026-07-08 10:08:04

7月7日下午，省市相继召开会议，对第9号台风“巴威”防御应对工作进行部署。会后，平阳县第一时间连线乡镇，对全县台风防御应对各项工作进行再细化、再部署、再落实。

7月7日下午，省市相继召开会议，对第9号台风“巴威”防御应对工作进行部署。会后，平阳县第一时间连线乡镇，对全县台风防御应对各项工作进行再细化、再部署、再落实。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省市部署要求，时刻保持清醒头脑，立足超强台风正面登陆的最不利局面，坚决克服松懈心态、麻痹思想和侥幸心理，把防御应对第9号台风“巴威”作为当前压倒一切的工作，全员进岗到位、全程严阵以待、全域严防死守，坚决打赢台风防御攻坚战。

平阳县长陈桂雷主持会议。平阳县领导李阳阳、洪志亮参加会议。

会上，平阳县气象局、平阳县防指办、鳌江海事处、平阳县水利局、平阳县农业农村局等单位分别汇报了台风监测预警、防汛应急准备、海上管控、水利调度、农业防灾等前期工作开展情况，并就下一步防御重点工作作专项汇报。

会议指出，台风“巴威”能级强、风圈大、水汽充沛、移动速度快，正面登陆风险大，全县上下要牢固树立极限思维、底线思维，全面做好打大仗、打硬仗的思想准备，立足台风发展态势和全县汛情实际，精准研判各类风险隐患，以最高标准、最严要求、最实举措，全方位筑牢台风防御安全屏障，全力守护人民群众生命财产安全。

会议强调，要立即行动，靠前做好打大仗、打硬仗的工作准备。要激活战时指挥体系，全天候密切监视台风“巴威”移动路径、强度变化，常态化开展动态风险研判，精准发布预警预报信息，确保指令畅通、响应迅速、调度高效；要全面出清风险隐患，聚焦海上作业、山洪地质灾害、山塘水库堤防、城市内涝防汛、安全生产、文旅场所运营等重点领域、关键环节，开展拉网式、地毯式隐患排查，建立问题清单、闭环整改清零，不留盲区、不漏死角；要全面做好人员转移准备，全面摸清重点区域、重点人群底数，做到情况清、底数明、责任实，提前完善避灾安置场所保障，优化转移安置流程，做好安置期间安全管控、生活服务和日常管理，确保群众转移时安全有序、安置妥善；要强化应急物资准备，提前补齐防汛防台物资，做好应急设备检修、应急力量待命准备，确保关键时刻调得出、用得上、有实效；要强化全流域调度准备，科学精准统筹水库、内河、水网等水利工程调度，提前预泄腾库、优化水系调控，全面提升河湖库网防洪排涝能力。

会议要求，要全员应战，系统做好打大仗、打硬仗的组织准备。要压实工作责任，将防御任务细化分解到岗、落实到人，筑牢基层应急最小作战单元，确保责任链条无缝衔接；要严明工作纪律，‌严格执行24小时值班和领导带班制度‌，确保人员在岗在位、信息畅通；要强化督导闭环，对各类风险隐患落实清单管理，加强督查问效，以严实作风全力打赢本次台风防御攻坚战。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

记者：张炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com