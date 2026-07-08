永嘉县防御应对9号台风“巴威”工作部署会议召开

永嘉发布 2026-07-08 15:01:00

7月7日，省市相继召开防御应对9号台风“巴威”工作部署会议，会后，永嘉县第一时间召开续会，传达贯彻省市会议精神，部署永嘉县防御应对台风“巴威”工作。

7月7日，省市相继召开防御应对9号台风“巴威”工作部署会议，会后，永嘉县第一时间召开续会，传达贯彻省市会议精神，部署永嘉县防御应对台风“巴威”工作。会议以视频形式开至各乡镇、街道，永嘉县委书记吴呈钱讲话，永嘉县委副书记、县长钟方成主持会议，永嘉县领导黄凡、陈博、黄鹤楼、过叶波参加会议。

会上， 永嘉 县气象局汇报了台风研判情况， 永嘉 县防指办、 永嘉 县水利局汇报了台风防御工作有关情况。

吴呈钱指出，台风“巴威”强度强、范围大、移速快，各地各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态、经验主义，立足“台风正面登陆、贯穿全县”的最不利局面，以底线思维、极限思维严阵以待，把形势估计得更严峻、把困难考虑得更充分、把预案制定得更细致，从严从紧从实抓好各项防御措施落实，做到人员到位、物资到位、排查到位、防范到位，用行动落实“一个目标、四个宁可”的要求，牢牢守住 “三条底线”，努力实现“不死人、少伤人、少损失”目标。

吴呈钱强调，要聚焦重点部位领域，坚决打赢防汛防台大仗硬仗。抓实抓细各项防御工作，筑牢防汛防灾安全屏障。监测预警要高频高效，实时跟踪台风动态，强化短时强降雨的精准预报，加密河网水库监测，科学研判库容调度，“点对点”发送预警信息，确保信息上传下达、互通共享。风险管控要到边到角，高效运行“1833”指挥体系，紧盯山塘水库、地质灾害、小流域山洪、临水临崖、低洼地带、旅游景区等重要区域，加大重点部位的巡防频次与力度，闭环滚动开展风险隐患排查整治。人员转移要应转尽转，对照“三提前”“三必须”要求，持续加强危险区域人员摸排，紧盯孤寡老人、妇女儿童等群体，坚决果断做好人员转移，确保应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回。

吴呈钱强调，要压紧压实责任链条，形成协同作战的强大合力。要贯通指挥体系，县领导包联下沉，到基层开展指导检查，各地克服“等靠要”思想，构建乡自为战、村自为战的应急小单元作战体系。要严明工作纪律，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，及时掌握动态，畅通信息报送。要做足万全准备，提前预置抢险救援力量和物资装备，调试检查“三大件”“五小件”，各专业抢险队伍迅速进入备战状态，确保队伍拉得出、物资供得上、险情抢得住。

钟方成强调，各地各部门要守住底线抓落实，坚持人民至上、生命至上，立即进入临战应急状态，做到“五个严防”，确保早预警、早转移、早准备、早处置。要突出重点抓落实，紧抓台风到来前的窗口期，对照“八张风险清单”，全面排查清零隐患，切实保障水利工程安全平稳运行，充分做好各项应急准备。要压实责任抓落实，压紧压实县乡村三级防汛责任，进一步激活基层应急“小单元”，全面建强“乡自为战、村自为战”的基层应急作战体系，不等不靠、主动应战，切实打通责任落实的“最后一公里”。

来 源：永嘉发布

原标题： 全县防御应对9号台风“巴威”工作部署会议召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com