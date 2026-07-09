苍南召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会

苍南发布 2026-07-09 10:25:56

7月8日，苍南县委书记张本锋主持召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，以战斗姿态迎接大战大考，立足超强台风正面登陆的最不利局面，牢牢守住“三条底线”，努力实现“不死人、少伤人”目标，全力确保人民群众生命财产安全。

7月8日，苍南县委书记张本锋主持召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，以战斗姿态迎接大战大考，立足超强台风正面登陆的最不利局面，牢牢守住“三条底线”，努力实现“不死人、少伤人”目标，全力确保人民群众生命财产安全。林森森、叶信迪、周建强等苍南县四套班子领导参加会议。

会上集中组织观看桑美台风抢险纪实专题片，以案为鉴警醒全体干部认清超强台风巨大破坏力，拧紧思想“安全阀”。会议还通报了台风路径、风力、雨情潮情综合研判结论，同步部署全域防御实操举措。据研判，9号台风“巴威”属顶级超强台风，中心风力超17级，体量庞大、水汽充沛，若正面登陆我县，将叠加狂风、暴雨、风暴潮形成三重极端灾害，基础设施损毁、城乡内涝、地质灾害风险陡增。

张本锋指出，此次超强台风是检验苍南县干部队伍履职能力的实战大考。苍南县上下要即刻切换战时状态，将台风防御作为现阶段头等大事。要抓实超常规前置备战，全域拉网排查山塘水库、江堤河网、城镇广告牌、老旧构筑物等风险点位，提前预泄河湖库容、腾足防洪空间，最大限度降低水位承压风险；立足断电、断路、断通讯极端工况倒排防御预案，清单化统筹抢险队伍、工程机械及应急物资，并前置布防，为医院、乡镇指挥点等关键场所配齐备用发电机，夯实全域防灾硬件根基。

张本锋强调，要落实超常规人员转移，坚守生命至上底线，紧盯沿海迎风危房、低洼片区、地质灾害隐患点等重点区域，精准摸排转移人员底数，逐一核验安置点安全条件，配齐食宿、医疗等基础保障物资，严格对照台风登陆时间节点提前完成应转尽转。要开展全民全域动员，线上线下联动宣传台风极端危害，引导群众树立自主避险主体意识。要发动全体党员、志愿者下沉村社，上门帮扶老弱病残群体，凝聚全民联防避险合力。要健全超常规综合保障机制，配齐对讲机等离线应急通讯设备，足量储备保障民生物资；纪检监察组驻乡镇全程督导，在防台一线考察干部实绩，对履职空转、行动迟缓者严肃问责，以刚性纪律全力打赢本次防台攻坚硬仗。

来 源：苍南发布

原标题： 9号台风“巴威”防御工作视频调度会召开

记者/林明明 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com