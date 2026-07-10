新华网 2026-07-10 11:15:47

日本原子能规制委员会9日通报，东京电力公司福岛第一和第二核电站对反恐机密信息管理不当，导致非涉密人员能轻易接触到相关信息。

日本原子能规制委员会9日通报，东京电力公司福岛第一和第二核电站对反恐机密信息管理不当，导致非涉密人员能轻易接触到相关信息。

日本原子能规制委员会说，这两座核电站有多份涉及反恐对策的机密文件，原本应按规定严格管理并存放于指定位置，仅供涉密人员查阅。但经检查发现，反恐机密文件存储于多个部门电脑的共享文件夹中，原本无权限接触这些信息的工作人员也可查看。

这是2017年10月12日在日本福岛第一核电站内拍摄的核废水储存罐。新华社发

按日本原子能规制委员会的说法，目前尚未发现相关机密信息外泄，后续将开展进一步核查，以确定出现信息管理漏洞的原因。

此前，同属东京电力公司的日本最大核电站柏崎刈羽核电站也曝出类似问题。日本原子能规制委员会调查发现，该核电站一名工作人员自2020年起在东京电力公司总部和柏崎刈羽核电站任职期间，复制多份反恐机密文件存放在办公桌内，并用智能手机拍摄文件内容转发给该公司16名工作人员。

日本原子能规制委员会说，柏崎刈羽核电站这名涉事员工与福岛两座核电站的管理漏洞无关。

今年4月，东京电力公司向日本原子能规制委员会提交了防止机密文件外泄的整改方案，具体措施包括在存放文件的房间加装多道门锁等。日本原子能规制委员会正在核实该公司是否管理到位。

来 源：新华网

原标题： 日本福岛核电站反恐机密信息管理有漏洞

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com