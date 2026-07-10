德国估算逾5000人死于6月份高温
新华网 2026-07-10 11:11:00
德国疾控机构罗伯特·科赫研究所9日说，估计德国6月份大约有5100人死于与高温有关的因素，其中绝大多数死者是老年人。
德国疾控机构罗伯特·科赫研究所9日说，估计德国6月份大约有5100人死于与高温有关的因素，其中绝大多数死者是老年人。
这一数字远高于2023年至2025年德国年均因高温死亡人数，即大约2900人。
6月24日，在德国杜伊斯堡，鸽子在喷泉边休息。新华社记者张豪夫摄
6月死于高温的人中，绝大多数集中在22日至28日的一周内，有4310人。那一周是本轮热浪最热时段，部分地区平均气温超过40摄氏度。
据德新社报道，德国联邦统计局数据显示，6月22日至28日当周，德国超额死亡人数达到6800人。由于两家机构采用了不同统计方式，统计数字存在差异。
罗伯特·科赫研究所说，65岁以上死者占绝大多数，超过4800人；其中约2950人年龄在85岁及以上。
德国气象局说，今年6月是德国有记录以来第二热的6月，仅次于2019年，其中26日至28日连续三天气温破纪录，最高达到41.7摄氏度。
来 源：新华网
原标题： 德国估算逾5000人死于6月份高温
记者 惠晓霜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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