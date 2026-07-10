新华网 2026-07-10 11:13:25

危急时刻，广大党员干部挺膺担当、向险而行，有序转移安置受灾群众、快速处置各类险情，用坚守与担当搭建起抵御风雨的坚固防线，全力守护人民群众生命财产安全。

“快，快，快！”望着狭窄崎岖的山路，罗灵山边指挥队员下车，边迅速扛起一台链锯，转身呼喊：“大家跑步挺进滑坡点！”

7月7日6时56分许，甘肃省陇南市宕昌县南河镇任藏村发生山体滑坡，造成33人被困。灾情就是命令，宕昌县消防救援大队闻令而动，作为大队长的罗灵山带领22名队员第一时间抵达现场，火速开展人员搜救。

7月7日，在甘肃省陇南市宕昌县南河镇任藏村山体滑坡现场，救援人员在清理滑坡体。新华社记者 范培珅 摄

近日，甘肃、广西、湖北、辽宁等地因降雨大风天气，接连发生山体滑坡、水库溃口、龙卷风袭击等灾情，造成重大人员伤亡和经济损失。

危急时刻，广大党员干部挺膺担当、向险而行，有序转移安置受灾群众、快速处置各类险情，用坚守与担当搭建起抵御风雨的坚固防线，全力守护人民群众生命财产安全。

“跑快一秒，就多一分希望；靠前一步，就多一线生机。”罗灵山说，事发区域大型救援车辆难以通行，他们跑步抵达现场后，分秒必争，通过徒手刨、铁锹挖等方式，在20分钟内救出了12名被困人员。

越是危急关头，越能检验担当。罗灵山说，首批救援人员中有9名党员，面对复杂环境和次生风险，党员干部始终冲在最前面。

队员徐明楠手脚并用，爬上坡度超过70度的滑坡体，搭建救援设备。“当时只有一个想法，赶快救人。”徐明楠说。

连续奋战近20个小时后，救援人员完成现场搜救，随即投入沟道疏通安全保障工作。“作为党员，关键时刻必须冲锋在前，危难关头必须豁得出去。”罗灵山说。

风雨越是肆虐，基层党组织的战斗堡垒作用就越发凸显。

在广西南宁横州市石塘镇五福村，村党总支副书记、村委会副主任黄世平正组织村干部、驻村工作队员从几公里外的地方向村内搬运救灾物资。

受连日强降雨影响，横州市多个水库发生险情，部分乡镇道路中断、通信不畅，受灾严重。

山路崎岖、路面受阻，边坡不时有碎石滚落，但几位党员干部的脚步依然坚定。黄世平说：“我是共产党员，我不上谁上！”

7月6日，在广西南宁横州市校椅镇六蓝村，救援人员在分发物资。新华社记者 曹祎铭 摄

水库险情致横州多个村屯被淹，其中校椅镇东圩村受灾较重。校椅镇第二初级中学是当地群众的临时避险安置点之一。6日傍晚，记者乘冲锋舟抵达时，等待转运的3名村民看到前来接应的冲锋舟，难掩激动。

东圩村党总支书记郑国栋介绍，发生险情后，周边村民集中转移避险。随着洪水退去，不少村民可以回家了，但家在地势低洼处的村民仍无法返回。“只要安置点还有一个人，我决不撤离。”郑国栋说。

心里装着百姓，脚下不惧险途。7月6日晚，湖北省黄冈市黄州区遭遇罕见的EF2级龙卷风袭击。狂风肆虐下，房屋破损、树木倒伏、电力中断……人民群众生命财产安全遭受严峻考验。

在黄州区路口镇百丈咀社区，完成驻村轮换、离任不久的黄州区社保中心干部刘勇，得知当地遭遇重灾，立即“归队”驰援救灾。

7月8日，救援人员在湖北省黄冈市黄州区受灾区清理路障。新华社记者 田中全 摄

“家家户户我都熟，哪条路堵、哪户老人独居，我最清楚。这个时候我必须回来搭把手。”刘勇说。

随着各方力量陆续集结支援，街巷清淤排险、群众帮扶安置等工作稳步推进。

“只要乡亲们还需要我，我就一定会坚守到底。帮大家渡过难关，是我作为党员义不容辞的使命与责任。”刘勇说。

党员干部以无畏之躯，筑牢守护群众生命安全的坚实堤坝。

4日凌晨，辽宁省抚顺市遭遇一场特大暴雨，1小时、3小时、6小时降雨强度均超历史极值。短短几小时内，城区积水成河，河水猛涨漫溢。

得知抚顺市顺城区前甸镇大道村还有多人未撤离，前甸镇党委书记朱彦峰带领乡镇党员干部，蹚过齐腰深的积水，挨家挨户上门寻找。

7月4日，救援人员在辽宁省抚顺市顺城区进行城市积水抽排工作。新华社发（邹新江 摄）

找到年过七旬的居民宫玉顶和高淑芬老两口时，朱彦峰和同事二话不说，背起两位老人便往安全区撤离。水位不断上涨，前甸镇党员干部折返两趟，将多位被困群众平安转移。

山体滑坡沟道边、临时避险安置点、街巷清淤排险第一线……处处都有党员干部忙碌的身影。他们不惧风雨，义无反顾踏上抢险救灾前沿阵地，挺身担重任、俯身干实事。

来 源：新华网

原标题： 闻令而动 冲锋在前——风雨一线党员干部抢险救灾实录

记者王朋、王楚然、田中全、邹明仲

本文转自：温州新闻网 66wz.com