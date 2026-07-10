加快探索人工智能顶尖人才培养新路
走进上海创智学院，擦肩而过的年轻面孔，背着双肩包的利落身影，一时分不清谁是老师、谁是学生，唯有热火朝天的技术研讨、学术沙龙和项目路演，在教室与实验室之间流转。这所成立不到两年的新型人才培养机构，近期不仅迎来了首届博士生毕业，而且累计孵化了26家高估值师生创业公司，整体估值突破40亿元。
什么是上海创智学院？面对提问，上海创智学院党委书记、常务副院长丁晓东开门见山：它不是某个大学的“人工智能学院”，也不是某个大厂的“初创平台”，而是教育部和上海市开展部市合作的结晶——以培养人工智能高层次创新人才为目标，探索“研创学”一体化育人模式的“试验田”。
记者从学院了解到，学校的办学宗旨是既要敢于实现“从不可能到可能”的原创突破，也要推动“从可能到价值、从价值到普惠”的价值实现。
7月9日，人们在位于上海徐汇区的上海创智学院内交流。新华社记者 陈朔 摄
平均年龄只有36岁的师资队伍不拘一格，选拔拥有逆向思维、有做突破性工作勇气的高潜力学生。时间长了，师生之间也悄然形成一条不成文的约定：老师能做学生的“共创人”，学生也可以成为老师的“合伙人”。
“我们从不反对发论文，但不以论文为唯一标准，而是更关注四个力：研究影响力、开发影响力、产业影响力、社会影响力。”丁晓东说，学院提供技术研发、项目孵化、产业落地的闭环支持体系，而且允许“早失败、快调整”，让项目“失败”的经验也能成为一种资本积累。毕竟，前沿探索本就是“九死一生”，保持对高价值科学研究的高敏感性、高迭代性，正是人工智能时代科研的底层逻辑。
2024级直博生陈明阳的故事，是这场探索里一个生动注脚。他曾在学校创业课程上被一位创业者的经历所触动，开始思考自己的科研能否跳出纸面，真正产生价值。于是，他和伙伴一起创立了一家公司，将集群机器人技术落地，并获得天使投资。
类似的案例时常在学院里上演，一场即兴的头脑风暴，都可能成为下一个技术突破的起点，因为颠覆性技术不一定先诞生于实验室，以往“先科研、再产业”的边界日益模糊。
“学院现有在读学生约520名，到9月份还将迎来两三百名新生，只要他们想来找我合作，我都随时欢迎。”上海创智学院全职导师叶帆说，“我特别希望和学生们处成朋友，既倾我所知授业解惑，也主动贴近年轻群体，借鉴他们的新视角。”
目前，上海不仅有上海创智学院，还有14所高校成立人工智能研究院、19所高校开设人工智能相关专业，全市人工智能人才规模近30万人，约占全国三分之一。向未来生长，不仅是一座城市对人工智能“年轻的事业”的投入，也是中国高等教育在时代浪潮中给出的回答。
来 源：新华网
记者 仇逸、龚雯、孙青
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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