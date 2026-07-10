新华网 2026-07-10 11:18:04

入夏以来，多地气温一路攀升。全国多地的劳动者坚守一线、挥洒汗水，护航城市运转，为千家万户送去清凉与便利。

入夏以来，多地气温一路攀升。全国多地的劳动者坚守一线、挥洒汗水，护航城市运转，为千家万户送去清凉与便利。

晨光中的竞速

凌晨4点半，夜色尚未散尽。在山东省东营市东营区胜利电厂三期第二台机组项目工地，随着手中的测温枪“嘀——”一声响，工程部特种设备专工张立新大声报告：“温度合格，可以开工！”

此时地表温度约27摄氏度，是全天露天作业的“黄金窗口”。1300多名工人错峰攻坚、逆向赶工，在熹微晨光中开启“竞速模式”。

脚下尘土轻扬，工地机械人声交织。晨光里，工人牛长玉弯着腰，攥紧螺纹钢两端，和搭档同步起落，稳稳堆放沉重的钢材。短短十余分钟，他黝黑的额头就挂满细密汗珠，橙色工装的领口被汗水浸透。

“拼这几小时！趁着凉快多干点活。”牛长玉仰头灌下一大口水。片刻休整后，他又俯身投入作业。

晨雾缓缓散去，烈日毫无遮挡地炙烤着工地，现场气温飙升至32摄氏度，露天施工陆续收尾。工人们有序撤离，转战室内厂房，开始管道焊接、设备安装等工序。

发电运行部主任颜士芹介绍，进入7月，项目部全面推行“抓早晚、歇中间”错峰作业制。目前项目总体工程量已完成80%，20余台大型设备满负荷运转。

在河南南阳邓州市，国网南阳供电公司工作人员在完成高空带电作业后，棉质工作服已经被汗水湿透。（受访者供图）

热浪里的守护

中午11点，山东省日照市岚山区，滚滚热浪扑面而来，柏油路面晒得发烫。外卖骑手丁皓文一口气跑上5楼，将餐品准时配送至用户手中。

趁着短暂空隙，丁皓文拐进了片区里的驿站。推开门，一阵清凉扑面而来。驿站不大，但桌椅、微波炉、饮水机、充电器等各类设施齐备，雨伞、医药箱等日常所需用品一应俱全。他给手机充上电，摘下头盔透透气，又接了一大杯水畅饮。

丁皓文告诉记者，每天上午10点半到下午1点半是午间配送的“黄金三小时”，最多的时候能送30多单。现在有了驿站，能随时补充体力重新出发。

不远处的马路上，日照市公安局交管支队岚山区大队民警孟洪浩完成早高峰交通疏导工作后，便进行辖区常态化巡逻执勤。

图为日照市公安局交管支队岚山区大队民警在城区主干道路口指挥交通。（受访者供图）

“这块儿很黑，另一块儿更黑。”孟洪浩笑着展示自己晒成小麦色的胳膊。这是属于基层劳动者的“勋章”，见证着无数个户外执勤的日夜。

对于容易发生拥堵的背街小巷，铁骑不间断巡逻，见违必纠、见堵即疏。“天气一热，司机和行人容易急躁，不仅得让大家都平安顺利通过，也得注意疏导情绪。”他说。

保供里的坚守

在河南南阳，绝缘斗臂缓缓升空，电力工作人员在十余米高空的狭小作业空间内开展作业，作业点宛如悬在半空的“蒸笼”。近一个小时的作业结束后，大家的工作服全部被汗水浸透。

持续高温加剧了设备负荷。国网南阳供电公司邓州古城供电中心辖区内一家医院的内部变压器发生故障，导致周边部分居民、商户停电。工作人员立即赶赴现场，第一时间隔离故障点，协助医院排除故障，很快实现全面复电。

“我们中心需要对接近20万居民的用电需求。连日来，工作人员持续开展用户走访，全面排查高温高负荷下线路、设备运行隐患，坚决打好迎峰度夏电力保供攻坚战。”国网南阳供电公司邓州古城供电中心主任郑毅说，“我们多跑几趟、多熬一会儿，街坊邻里就能多睡个安稳觉，这比什么都强。”

图为国网成都供电公司锦江供电中心员工针对110千伏望江楼变电站电缆出线通道，开展通风降温工作。（受访者供图）

在四川成都，川渝特高压成都东1000千伏变电站设备现场，1架机巢式无人机按预设航线迅速升空，对站内设备开展自主巡检；主控室监控屏幕上，运维人员紧盯设备运行参数，一旦系统发出异常预警，便立即携带检测设备赶赴现场开展复核处置。

记者了解到，迎峰度夏期间，国网四川超高压公司投入560余架巡检无人机和3万余台可视化等在线监测设备构成立体巡检网络，24小时不间断守护四川超、特高压骨干电网设备。

“过去我们顶着高温反复巡视现场设备，如今智能巡检装置完成‘第一遍体检’，减少了高温天气下重复、低效的现场巡检作业。”特高压交流运维分部副主任冷代军介绍。

来 源：新华网

原标题： 高温下的劳动者：错峰竞速 护航前行

记者袁敏、马意翀、卢宥伊

本文转自：温州新闻网 66wz.com