潮新闻·浙江日报 2026-07-10 13:27:19

今年第9号台风“巴威”逐渐逼近。9日至10日，省委副书记、省长刘捷赴温州实地检查台风防御工作。

9日，刘捷来到乐清市蒲岐镇华一村，实地察看避灾安置点，了解应急物资储备等情况。

今年第9号台风“巴威”逐渐逼近。9日至10日，省委副书记、省长刘捷赴温州实地检查台风防御工作。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，以最坚决的态度、最务实的举措、最充分的准备，全力以赴打好这场防台遭遇战、攻坚战，坚决维护人民群众生命财产安全。

群众转移安置点准备如何？应急物资是否备足备齐？刘捷首先来到乐清市蒲岐镇华一村，实地察看避灾安置点，了解应急物资储备等情况。他指出，防汛防台基础在基层、关键在群众。要充分发挥防汛防台“应急小单元”作用，坚持“眼睛向下”，推动资源向基层倾斜、力量向基层下沉。镇村社区要强化直达基层一线的临灾预警“叫应”机制，确保预警信息第一时间到户到人、第一时间处置到位。要及时果断做好人员转移工作，按照“三提前、三必须”的要求，做到应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回。要备足备齐各类防汛防台物资和抢险装备，对物资设备全面进行检查，确保关键时刻拉得出、用得上。

9日，刘捷来到温州国家海洋经济发展示范区海塘安澜工程，实地检查重点防洪工程的防台准备情况。

随后，刘捷来到温州国家海洋经济发展示范区海塘安澜工程、温州市府东路过江通道项目现场，实地检查重点防洪工程、重大在建项目的防台准备情况。他强调，台风将至，各在建工程特别是涉海涉山涉水在建工程务必按照防台预案果断采取停工、人员撤离等措施，管控好工程设备，加固脚手架、施工围挡等设施，绝不能为了赶工期、抢进度而冒险作业。刘捷还前往部分企业，检查指导防台工作，要求企业完善各类风险处置预案，进一步做好隐患排查、应急处突等各项工作，牢牢守住安全底线。

刘捷强调，台风“巴威”的防御工作已经到了最吃劲、最关键、最艰巨的紧要关头。各地各部门要进一步强化底线思维、极限思维，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，坚持以预报预警为令，针对性强化防台措施，全力以赴做好各项工作。要抢抓时间窗口，坚决管牢码头堤坝、景区景点、山塘水库、山洪和地质灾害风险区、农村危旧房、地下停车场等重点区域，继续加强风险隐患排查整治；按照“早动、快动、小动”要求，统筹运用“拦、分、蓄、滞、排”措施，强化水网主动、精细、科学调控；进一步聚焦重点人群，做好人员转移安置，该转的转、该撤的撤，做到不漏一户、不漏一人。要层层压实防台工作责任，严格执行工作纪律，落实24小时值班值守，做到“台风不过、工作不停、人员不撤”，努力实现“不死人、少伤人、少损失”，牢牢守住“三条底线”。

省领导张振丰、尹学群参加检查。

来 源：潮新闻·浙江日报

原标题： 省长刘捷在温州检查台风防御工作

记者 陆乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com