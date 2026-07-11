快讯：台风“巴威”在台州玉环登陆

温州新闻网 2026-07-11 23:34:00

今年第9号台风“巴威”（台风级）的中心已于11日23时20分前后在浙江台州玉环坎门登陆。

温州网7月11日讯（记者 温婉）据浙江省气象台消息，今年第9号台风“巴威”（台风级）的中心已于11日23时20分前后在浙江台州玉环坎门登陆，登陆时中心附近最大风力13级（40米/秒），中心最低气压955百帕。预计，“巴威”登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱，贯穿乐清、永嘉后，12日凌晨移出我市。

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