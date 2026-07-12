温州日报 2026-07-12 09:42:53

国网工作人员开展防台特巡。受访者供图

温州网讯 连日来，台风“巴威”携风雨影响温州，全市防汛防台进入关键攻坚阶段。7月10日，国网温州供电公司接到紧急求助：35千伏卧旗排涝泵站一路电源发生故障，设备仅依靠单电源运行，存在重大风险隐患。

“泵站双电源复电是防汛核心要务，务必赶在台风登陆前完工!”现场人员锚定目标闭环推进，故障排查、绝缘试验、送电调试各环节无缝衔接、同步推进。成功助力泵站双电源恢复正常运行，在台风过境前圆满完成应急抢修任务。

卧旗排涝泵站是温瑞平原西片排涝工程核心枢纽，承担鹿城滨江西片、瓯海三溪片区防洪排涝、水生态保障等关键职能，一旦断电将直接威胁片区群众生命财产安全。险情就是命令，国网温州供电公司连夜抽调业务骨干赶赴现场，同步统筹各方资源，全力守护区域防汛供电生命线。

昨天，在台风“巴威”登陆前夕，国网泰顺县供电公司组织工作人员冒雨前往南浦溪10千伏新浦线开展防台特巡，重点排查临山、临水区段可能存在的安全隐患，保障台风期间电网安全稳定运行。

“台风来临前，提前把线路情况摸清楚，后续应对处置才能更加主动。”现场工作人员介绍，山区线路受地形影响较大，部分区域容易受到树木、边坡和强降雨影响。

南浦溪10千伏新浦线部分区段途经山地、水域附近，沿线地形复杂，台风期间强风、暴雨可能对线路设备造成影响。当天，山间雨雾交织，能见度降低，工作人员身着雨具，携带望远镜等巡检工具，沿线路通道逐基逐段开展细致检查，对杆塔本体、导线连接部位、绝缘子及周边环境进行逐项排查。

巡查过程中，工作人员利用望远镜对远处杆塔及线路设备进行观察，重点查看金具连接是否牢固、导线有无异常下垂、绝缘子是否完好、是否存在异物搭挂等情况。面对雨水打湿的山路和湿滑环境，工作人员相互配合，一边前进巡查，一边记录现场情况，确保关键部位检查到位。

来 源：温州日报

原标题： 温州电力冒雨抢修保防汛“生命线”

通讯员 伊可可 张茜 梅传双

本文转自：温州新闻网 66wz.com