新华社 2026-07-12 10:02:00

在刚刚结束的一场美加墨世界杯四分之一决赛中，贝林厄姆独中两元，英格兰队通过加时赛2:1逆转挪威队，晋级四强。

在刚刚结束的一场美加墨世界杯四分之一决赛中，贝林厄姆独中两元，英格兰队通过加时赛2:1逆转挪威队，晋级四强。

图片7月11日，英格兰队球员裘德·贝林厄姆（左）进球后与队友庆祝。新华社记者 黄宗治 摄

英格兰队连续三届世界杯进入八强阶段，本场比赛晋级后，他们队史第四次进入四强。挪威队首次晋级世界杯八强赛，但无缘更进一步；他们在世界杯上一共7次面对欧洲球队，至今未尝胜绩。

第36分钟，谢尔德鲁普帮助挪威队先下一城。上半场补时阶段，凭借贝林厄姆的进球，英格兰队扳平比分。加时赛伊始，贝林厄姆再入一球。贝林厄姆本届世界杯已攻入6球，追平莱因克尔和凯恩保持的英格兰球员单届世界杯进球纪录。

凯恩作为英格兰队队长，在本场比赛中首发出场。这是他第120次代表英格兰队出场，追平鲁尼代表英格兰队的出场次数，并列历史第二。

本场比赛是门将皮克福德第18次在世界杯出场，他成为英格兰队史世界杯出场次数最多的球员。

此外，来自德国的主教练图赫尔成为首位带领英格兰男足进入世界杯四强的外籍主帅。

半决赛，英格兰队将对阵阿根廷队与瑞士队之间的胜者。

来 源：新华社

原标题： 英格兰逆转挪威，晋级世界杯四强

本文转自：温州新闻网 66wz.com