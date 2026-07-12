美财政部宣布对伊朗新一轮制裁
中国新闻网 2026-07-12 10:05:10
美国财政部当地时间10日宣布，将对伊朗实施新一轮制裁，包括一名个人和多个实体。
美国财政部当地时间10日宣布，将对伊朗实施新一轮制裁，包括一名个人和多个实体。
美国财政部当天发表声明说，鉴于伊朗在霍尔木兹海峡对商船发动袭击，美国将对一名在迪拜生活的伊朗公民阿里·安萨里(Ali Ansari)实施制裁。安萨里负责管理庞大的全球资产网络，为伊朗最高领袖和伊朗精英阶层服务。美国还将制裁三家伊朗货币兑换行及其相关联的公司。此举旨在阻断伊朗获取外汇以及开展国际金融活动。
根据美方相关规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其交易。
美军中央司令部本月7日表示，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击，以回应此前伊朗袭击三艘在霍尔木兹海峡通行的商船。
美国财政部本月7日宣布，撤销日前发布的对伊朗石油生产、交付和销售为期60天的授权。
美国和伊朗方面6月17日公布谅解备忘录正式文本。根据这份文件，美伊承诺在60天内举行谈判并达成最终和平协议。(完)
来 源：中国新闻网
原标题： 美财政部宣布对伊朗新一轮制裁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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