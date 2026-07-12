中国新闻网 2026-07-12 10:07:06

一部手机、几个聊天群、数十个“借用”来的支付账号，就能让赌客在指尖瞬间输掉成百上千元。而屏幕那头的“庄家”，却躲在境外平台的背后，坐收渔利。

警方抓获犯罪嫌疑人。杨金龙 摄

广东茂名市公安局11日通报称，当地警方经过数个月的缜密侦查，近日成功撕开了一张依托境外赌博平台、深度本地化的跨境网络赌博犯罪网络。随着以魏某某、韩某某为首的42名涉案嫌疑人落网，这个祸害当地的网络赌博“毒瘤”被连根拔起，为茂名雷霆护航行动再添一新战果。

据介绍，该网络赌博案的侦破，最初源于一条不起眼的线索。

此前，茂名警方在侦办另一起网络赌博案件时，发现多名参赌人员的资金流水都指向了几个高度可疑的第三方账户。与以往赌客转账方式不同，这些账户的交易记录中反复出现规律性特征。

犯罪嫌疑人指认作案工具。杨金龙 摄

“这背后很可能有一个组织严密的上线团伙。”办案民警敏锐地捕捉到异常情况，并成功获取线索。随后，茂名市公安局抽调精干警力，会同电白区公安分局成立专案组，顺着涉案资金的“蛛丝”展开扩线侦查。

随着侦查的深入，一个以魏某某、韩某某为首的跨境赌博团伙逐渐浮出水面。

专案组民警经过连续奋战，逐条梳理了上万笔交易流水，通过层层数据交叉比对，硬是从迷宫般的“第三方账号”中锁定了魏某某、韩某某等人控制的最终归集账户。

7月4日凌晨，茂名市公安机关调集200多名警力，抓获涉案嫌疑人42名，涉案金额高达数百万元。

据犯罪嫌疑人交代，为了逃避警方打击和规避平台风险，他们甚至专门收购了数十个等级高、有消费记录的“老号”QQ和微信群，每隔几天就更换一次“战场”。赌客们在群里参与投注，庄家则通过第三方账户收取赌资，以境外赌场开奖结果为准，整个流程隐蔽得如同地下暗流。

目前，魏某某、韩某某等23名犯罪嫌疑人已被刑拘，其余人员已被依法处理，案件正在进一步办理中。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 广东茂名警方破获跨境网络赌博案 42人落网

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