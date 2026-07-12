新华网 2026-07-12 10:08:41

公安部7月11日最新公布数据显示，今年1至5月，全国公安机关共立刑事案件数同比下降16.1%、立治安案件数同比下降10.6%。

近些年，公安机关加强技术赋能，创新工作思路。暑期来临，江苏南京夫子庙景区人流如织。辖区派出所指挥大厅内大屏幕显示的客流情况实时变化，服务台前“AI警察”流畅应答游客的提问……高效运转的警务机制有效提升风险预防能力，治安管理从依靠“人力”转变为警力与科技的有机融合。

安徽六安依托公安机关“新质战斗力中心”研发分心驾驶查缉智慧交管系列模型，发现交通违法行为并推送至路面交警处理。江西萍乡构建“警网融合”模式，广泛吸纳群众成为“平安志愿者”，筑牢立体化平安屏障。

针对人民群众深恶痛绝的电诈犯罪，公安机关持续打击攻坚。2025年10月以来全国电诈发案数已连续8个月同比下降，中国、美国、阿联酋首次联手捣毁迪拜地区电诈窝点9个、抓获276人……依托与工信、金融部门的全链条反制，警方不仅常态化拦截境外来电与涉诈软件，更紧盯异常资金流，尽最大努力拦截劝阻。

同时，各地公安机关坚持和发展新时代“枫桥经验”。吉林省吉林市公安局创新打造“警花护苗”工作品牌，上海等地深化“三所联动”机制，山东省青岛市公安局市南分局推行“多待一分钟、多说一句话、多帮群众想一个办法”的“三个一”警务准则。

以法治护航高质量发展。今年5月，南京警方侦破一起种子技术秘密泄露案，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案价值3000余万元。针对知识产权类刑事案件“取证难、周期长”的痛点，南京警方依托知识产权刑事保护中心，打通行政执法与刑事执法衔接堵点，让办案周期减少40%。

从北京打造“经吾卫”、上海设立“蓝鲸”护企工作站，到浙江深化“11087·亲清在浙里”品牌、内蒙古包头520余名“项目警长”服务若干重大项目等，一张各具特色的利企安商惠企防护网越织越密。

来 源：新华网

原标题： 公安部：今年前5个月刑事案件同比下降

本文转自：温州新闻网 66wz.com