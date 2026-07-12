温州日报 2026-07-12 10:23:40

温州网讯 昨天，人保财险温州永嘉支公司顺利办结全市人保财险系统内首笔台风“巴威”政策性水稻保险理赔案件，为温州永嘉县海滨种植专业合作社206亩受灾水稻预赔付保险赔款25900元，以快速高效的农险理赔服务助力经营主体灾后复产。

据介绍，农业政策性保险是政府提供财政保费补贴、不以盈利为目的，为种养农林渔业生产抵御灾害损失、稳定农业生产的惠农风险保障政策工具。今年第9号台风“巴威”持续北上逼近浙闽沿海，温州农业生产面临早稻倒伏、农田积水、设施损毁等多重考验。在温州金融监管分局、温州市农业农村局统一部署下，温州市政策性农业保险共保体闻“风”而动，第一时间启动大灾应急响应，以“预防为主、防赔结合、关口前移、减损优先”为工作原则，抓细抓实防汛备汛各项举措。

昨天，温州永嘉县海滨种植专业合作社的水稻因积水倒伏上报人保财险。人保财险温州永嘉支公司接到报案后立即根据大灾理赔应急机制，第一时间组织党员突击队实地查勘定损，简化理赔流程、压缩赔付时限，用2小时就实现灾情快查、损失快定、赔款快付。该公司人士表示，将持续加快全域受灾案件查勘定损进度，为地方农业稳产增收保驾护航。

来 源：温州日报

原标题： 政策性水稻保险理赔2小时落地

记者 项方印 通讯员 宋赛骞

本文转自：温州新闻网 66wz.com