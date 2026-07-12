温度新闻 2026-07-12 10:58:00

7月11日，温州市洞头区北岙街道岭背社区。

四劝陈老伯

陈老伯的居住环境。

“要不要吃饼？”

7月9日下午，岭背社区 76岁陈老伯。突然问岭背社区书记叶玉萍。

叶玉萍转头一看，哪有饼？

看到叶玉萍上了一当，陈老伯哈哈大笑起来。

背对电视的叶玉萍瞥到电视上的一张烙饼，马上反应过来，原来是陈老伯在跟她开玩笑。

陈老伯是岭背社区此次“应转尽转”的重点户。此前，叶玉萍以及街道下沉干部几次上门做工作，陈老伯都以自家的房子是洞头最早建起来的，而且已经加固过、很安全为由拒绝转移。

这次玩笑后，老人态度有了明确转变。答应9日晚就搬到儿子家住几天。

结果，10日上午，当叶玉萍再次回访时，才发现陈老伯并没有住过去。

“儿子对你这么好，你也要体谅一下你儿子啊。”又是一番劝说。10日下午，社区叫了一辆车，最终把陈老伯送到了儿子家。

11日下午，记者跟随叶玉萍再次到了陈老伯家，发现房门紧锁，叶玉萍才舒了一口气。

岭背社区此次共转移76人。

“防台时喊我下”

两位年轻的退役军人在协助社区工作人员转移群众。

11日下午2点左右，一位浑身湿透的小伙子和一位岭背社区干部，一前一后回到社区。

“拿块毛巾，你抓紧去擦一下。”社区干部对小伙子说。

“不用、不用。”小伙子连连摆手。

穿着体训服和运动短裤的小伙子叫潘学强，是位00后，下学期将到嘉兴南湖学院就读本科，10月27日还将正式成为共产党员。

潘学强在义乌工商职业技术学院读专科时曾报名参军，并在军营的熔炉里锻炼了两年。

”习惯了，每次抢险都这样。”潘学强说，然后默默找了个地方坐下来。

潘学强是看到温州市退役军人事务局10日发的“冲锋在前、共护家园”倡议后，主动联系叶玉萍的。

“阿姨，需要志愿者吗？我在家。”

“有需要您喊我就行。”

简简单单，干干脆脆的两句话，潘学强就来到了防台第一线。

与潘学强一样，作为退役军人，1998年出生的邱蔡鸿煜，同样选择了迎风而上。

“抗台时喊我下吧。”这是邱蔡鸿煜9日下午发给叶玉萍的微信。

11日上午，在岭背社区居委会所在地旁的小广场上，一块广告牌，在风雨面前，有些摇摇晃晃。叶玉萍发现，广告牌的两根木制立柱都有不同程度的腐烂，其中一根腐烂明显，存有较大危险隐患。

社区决定拆除这块广告牌。

“吓死我了。”在将广告牌推倒的过程中，社区的一位八旬老党员走过来，想帮忙。但从邱蔡鸿煜推广告牌的角度看，广告牌好像是要砸到了这位老人。

发现虚惊一场，我看到邱蔡鸿煜红着眼眶，他差点都哭了出来。

今年6月份刚刚入职洞头电信的邱蔡鸿煜，也很热心参与公益事业，经常参加社区的夜巡。

对于参加防台志愿活动，他说：“既然选择了，要干就要好好干。”11日一整天，邱蔡鸿煜跑上跑下，一直没歇。

下水管通了

11日下午3点左右，家住宫边巷的曾大叔找到社区，想让社区帮忙联系消防队，提供一根更长的管子，用于疏通他外甥女家的下水管道。

此时，距离洞头发布“关于台风‘巴威’发挥社会面全面静下来的紧急动员”，已经过去了将近一个半小时。

一边是群众切实需求，一边是政府要求的全面静下来，彻底停下来。

怎么办？

叶玉萍说，即使是要向消防队求援，那也是要说得清楚事情啊。

叶玉萍请示了街道领导后，带上网格员和一位社区党支部委员以及一位流入党员，上门查看情况。

原来曾大叔已经自己在疏通下水管道，但无法疏通，这才找上社区的。

顶着大风和大雨，叶玉萍几个人问清来龙去脉后，决定从下水管走入地下的连接处入手，看看能不能解决问题。

他们将水泥地面敲开，又将水管接头卸下来。找了根管子，朝上捅了捅下水道，竟然掉出一块玻璃渣。

这时下水管道也流出了一些水。

看来有戏。

社区工作人员继续尝试，但收效甚微。

什么原因？是管子不够长？还是有别的杂物堵着？

网格员直接趴到地上，从下往上观察下水管道，结果发现管道里竟然还有一段水管堵着！

原来如此！几个人把堵着的那段水管直接锯掉。

哇！水一下子就喷涌而出，顾不上污水四溅，大家都情不自禁地欢呼起来。

来 源：温度新闻

原标题： 台风“巴威”登陆前24小时，洞头岭背社区防台二三事

记者 李伟民

本文转自：温州新闻网 66wz.com