温州日报 2026-07-12 11:03:57

温州网讯 今年第9号台风“巴威”于7月11日23时20分左右在台州玉环一带沿海正式登陆，登陆时中心最大风力达13级。随后进入乐清湾，并于7月12日0时左右在温州乐清市清江镇沿海二次登陆，登陆时中心最大风力达13级。受其影响，我市出现狂风暴雨。

7月11日上午，洞头半屏山海域风浪骤起，巨浪达数米高。 叶凌志 摄

随着台风登陆并继续向西北方向移动，其对温州的风雨影响仍将持续。据市气象台最新预测，7月12日白天，我市仍有大雨，部分区域可达暴雨，随后逐渐转为小雨；13日起，降水将明显减弱，天气转为小雨到多云；14日至15日，副热带高压逐渐西伸北抬，我市将以多云天气为主，午后局部有阵雨或雷雨，气温逐步回升，最高气温将重回30℃以上。

市气象专家特别提醒，虽然台风已经登陆，但风雨影响远未结束。地质灾害具有滞后性，强降雨过后山区土壤水分饱和，极易引发山体滑坡、泥石流等次生灾害，相关地区需继续加强巡查排查。市民应密切关注官方发布的天气和预警信息，尽量减少不必要的外出，切勿在广告牌、临时搭建物、老旧围墙下逗留。驾车出行需注意低洼路段积水和道路湿滑，避开不明深浅的涉水区域。此外，注意用电安全，远离掉落或垂落的电线电缆。

目前，各地各部门正全力投入抢险救援和灾后恢复工作。气象部门提醒，虽然台风强度在登陆后会逐步减弱，但救援人员仍需保持高度警惕，做好各项防范措施，确保人身和财产安全。

来 源：温州日报

原标题： 台风“巴威”先后登陆玉环、乐清！今明仍有较强降水，次生灾害防范不可松懈

记者 徐龙飞

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