浙江省气象台、北京日报客户端、人民网 2026-07-12 11:06:00

7月12日 8时消息，受台风巴威登陆影响，我省有较大风雨。截至早上7时，近6小时累计最大雨量为武义县新宅下甫，191.7毫米！

浙江省气象台2026年07月12日07时40分继续发布台风紧急警报：

今年第9号台风“巴威”（强热带风暴）今天（12日）07时中心位于浙江省杭州市桐庐县境内，就是北纬29.8度、东经119.8度，11级（30米/秒），中心最低气压为975百帕，七级风圈半径160～400公里，十级风圈半径200公里。预计“巴威”将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱，12日中午前后移出我省进入安徽境内。

受“巴威”影响，今天浙西地区大雨部分暴雨，局地大暴雨；其它地区部分中到大雨，局部暴雨，个别大暴雨。明天浙西地区局部大到暴雨，个别大暴雨；其它地区局部短时暴雨。

今天白天东海西部海域阵风10～12级，我省沿海海面和杭州湾水面阵风10～12级局部13～14级；内陆地区阵风8～11级，其中高山区和沿海地区局部12～14级；今天夜里东海海域和浙江沿海海面阵风逐渐减弱至9～11级，内陆地区阵风逐渐减弱至7～9级。希出海船舶和各有关方面注意。

近日，多地正在经历强降雨。强降雨易引发路面积水、区域洪涝，潜藏诸多健康与安全隐患。多位急诊科医生提醒：洪涝积水暗藏大量致病菌，蹚水回家后，第一件事是冲洗！

“遇到积水污水，尽量不要直接接触、蹚行或徒手打捞物品。”首都医科大学宣武医院急诊科副主任贺明轶介绍，积水环境极易滋生致病菌。洪涝区域的积水中往往存在大量腐败死亡生物，加之夏季气温高，细菌、寄生虫等有害微生物繁殖迅速。

贺明轶建议，途经积水区域应穿戴防水长靴、防水裤并佩戴防护手套，避免皮肤直接接触污水。如果不慎出现皮肤破损，或接触污水后身体发热等异常情况，需第一时间应急处理：从伤口近心端向远心端挤压淤血，用干净清水冲洗伤口并做好局部消毒，必要时立即就医。

应急总医院急诊科医生李若琳特别提醒，赤脚蹚水还存在破伤风风险。积水中可能沉有碎玻璃、锈铁钉、断树枝等尖锐杂物，稍不留神就会划伤脚底。一旦被此类物品刺伤，破伤风杆菌便可能通过伤口侵入人体。

如果脚上本来就有伤口，或被水中锐物扎出了较深的新伤口，千万别不当回事。应尽快去医院，由医生评估是否需要注射破伤风抗毒素，这在关键时刻能救命。

来 源：浙江省气象台、北京日报客户端、人民网

原标题： 浙江继续发布台风紧急警报！急诊科医生提醒：下雨天蹚水，回家别忘干这件事

本文转自：温州新闻网 66wz.com