温度新闻 2026-07-12 11:16:44

。木偶艺人庄芷带来了泰顺提线木偶戏表演，杖头木偶戏《大鱼海棠》和传统木偶戏《穆桂英挂帅》轮番上演。精致的木偶在艺人手中灵动传神，台下群众看得聚精会神，时而鼓掌喝彩，时而举起手机记录。

温州网讯 7月11日上午，记者驱车赶往泰顺县筱村镇枫林村，一路上雨时大时小，山间雾气升腾，道路两旁的草木被雨水洗得发亮。部分路段已经封控，让人不敢掉以轻心。

然而，当记者走进枫林村村民中心时，眼前的景象让人有些意外。 大厅里，三三两两的村民正围坐在桌前打牌，旁边几个老人靠在椅背上聊天，有人捧着手机刷视频，时不时发出笑声。几个孩子追着跑过走廊，被一旁的村干部轻轻拉住：“慢点慢点，别跑啊！”整个安置点弥漫着一种出人意料的松弛氛围。 “我们这边一共转移安置了40多人。”枫林村村委会副主任吴孔卓一边清点物资一边告诉记者。

他说，村里根据村民的实际居住情况进行了赋码，处于高危场所、居住环境危险等弱势群体优先安排。考虑到山村道路雨天容易塌方，村干部还特意将山里几户原本不在赋码范围里的群众也接了过来。 “每个干部包干几个人，盯住自己负责的人。”吴孔卓说。记者看到，有村干部陪着老人从村口逛到村尾，防止他们偷偷溜回家。避灾点里，村干部刚点完名，又准备去村里巡逻，确保没有群众留在危险区域。

上午10时许，一阵锣鼓声响起，安置点里的气氛瞬间热闹起来。木偶艺人庄芷带来了泰顺提线木偶戏表演，杖头木偶戏《大鱼海棠》和传统木偶戏《穆桂英挂帅》轮番上演。精致的木偶在艺人手中灵动传神，台下群众看得聚精会神，时而鼓掌喝彩，时而举起手机记录。

记者在安置点转了一圈，碰到一位姓陈的大爷。他很健谈，叽里咕噜说了一通，记者只听懂了几个词：“台风”“转过来”“吃得好”。旁边的村干部笑着帮忙翻译：“他说他们受台风影响转到安置点，吃住都很好。”陈大爷连连点头。另一位吴姓村民口音更重，大概是说，这里吃住都安排得很好，就是有点无聊，木偶戏来了总算有点乐子。旁边人打趣他：“你还会无聊啊？牌都打了一上午了！”大家哄笑起来。

午饭时间安置点放起了电影《哪吒之魔童降世》，合家欢的剧情逗得大家前仰后合。有村民靠在椅子上边看边说：“这跟度假一样嘛，有吃有喝，还有人演戏给我们看。”旁边立即有人接话：“就是就是，比在家里还好咧！”又是一阵笑声。

木偶戏结束后，村民三三两两去看电影、打牌、聊天，没有焦虑或不安。 这种松弛感，不是松懈，而是源于一份踏实——有人巡夜巡逻，有人备好物资，有人陪着聊天解闷。从床铺、食品、应急包等物资保障，到木偶戏、电影等文化关怀，筱村镇用实实在在的行动，让转移群众在风雨来临前，就感受到了家一般的温暖。

来 源：温度新闻

原标题： 泰顺筱村安置点里木偶戏逗乐众乡亲

记者 徐龙飞 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com