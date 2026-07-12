温州日报 2026-07-12 11:23:54

台风“巴威”步步紧逼。7月11日傍晚，距离全员必须撤回镇政府的最后时限——晚上8点，还有不到两个半小时。

苍南马站镇村镇规划建设服务中心的施昌杰和陈坚，开着皮卡车在风雨里进行台风前的最后冲刺。

“90”年出生的施昌杰是主任，皮肤黝黑，笑起来憨憨的。“00”年出生的陈坚是刚工作第一年的新人，瘦高个儿，闷头做事话不多。他俩的冲刺，带着一个明确的任务：查漏。其实这些工作他俩在之前几天甚至当日白天都已做过一轮，但台风登陆前，必须再过一遍，确认没有疏漏。

先看他们主动要查的“漏”。

第一桩，山边村的危房和地灾点。

这里有7间C级危房，同时也有一处县级地质灾害点。17点30分，施昌杰和陈坚走到每一间屋前，先看门锁——是不是从外面锁上的；再看屋里有没有亮灯；最后蹲下来瞄一眼水表动不动。三样都对得上，说明没人偷偷折返。

“这个地灾点的雨量监测设备有没有通电？”他问。

陈坚检查后确认：“已通电。”

路过下山边路46号，施昌杰朝屋里喊：“阿婆，门窗关好！晚上登陆风很大！”

“好的啊，谢谢你们，辛苦了！”屋里传来回应。

桥头村还有三十多间老旧房屋需要复查。天色渐暗，雨越来越大，车灯照着路边一栋栋房子，施昌杰边开车边扫一眼门和窗。门锁着，灯黑着，没人回来。

第二桩，排洪沟是否正常。

迎宾路排洪沟是第一个点位。施昌杰带着陈坚蹲在沟边看水流，判断有没有堵塞，流势和水位是否正常。只有排水畅通了，才能降低道路积水、农田积水等内涝风险。

接着是朝阳路排洪管道闸口。“七点左右天就黑了，趁现在赶紧看。”施昌杰说。朝阳路靠近马站卫生院，是低洼地带。闸口运转正常，管道承接的路面雨水能顺利排向蒲江，目前没问题。

第三桩，确认安置点的防风板是否稳固。

凤山家园是10日临时增加的备用安置点，能容纳三百多人。施昌杰说这是当天下午第三次来了——“今天一天来了多少次，记不清了。”

最后一站是马站镇第二小学。4栋楼，40个教室、180扇窗户，全部要钉装防风板。板材10日下午四点才到，工人赶工到11日下午五点才全部装完。施昌杰和陈坚兵分两路，一层一层检查挡板是否牢固。

全部查完时，已是19点10分左右。施昌杰给马站镇党委副书记、镇长钱辉发了汇报消息：危旧房和地灾点无人员返潮，二小防风板全部安装到位。

再讲路上意外“捡”到的漏。

查漏的途中，他们顺手管了三件事。

第一件，南新街局部民居停电。下午三点就停了，居民杨丽蓉和丈夫在家熬到快六点。施昌杰当场联系供电所来检修，又问：“你要不要去安置点？那边舒服一点。”杨丽蓉同意了，她的丈夫则选择留守。陈坚开车把杨丽蓉送到了附近的马站镇第一幼儿园避灾安置点。

第二件，一对老夫妻走不动了。73岁的陈鸽子和78岁的章华励原本说好自行投靠亲友，可收拾了半天后傍晚刚出门就寸步难行，正巧碰上施昌杰。“能不能送送我们？”陈坚扶着两位老人上车，送到1.5公里外的亲戚家。

第三件，两名群众正打算出门找吃的。他们在避灾安置点吃不惯泡面、糕点，撑着被风吹变形的伞在安置点出入口边挪不动步。陈坚惊得当晚第一次连说了好几句话：“现在风势雨势这么大，不能拿生命开玩笑！”“你们晚上别跑出来，太危险了！”施昌杰打圆场道：“现在是非常时期，请你们配合一下工作。”劝返俩人后，陈坚马上给相关单位打了电话：“请进一步加强安置点管理。”

19点20分，皮卡车终于开回镇政府。

两个人坐在办公室吃泡面——这是他们今天中午简单吃过泡面又忙了大半天之后的首次进食。

记者问：“忙了这么久，饿吗？”

“没看到不觉得饿，看到就觉得饿了。”施昌杰憨笑。

陈坚扒拉着面条跟记者说：“饿肯定饿，但我们还是要先工作嘛。”

吃完面，陈坚赶去望城家园安置点当“小管家”服务安置群众；施昌杰去防指办值班，万一遇上险情，就第一时间召集科室成员赶往一线。

记者作别他俩前，问陈坚：第一次参加抗台有什么不一样。他想了想说：“以前在家，只管保护好自己一家子就行。现在在一线，群众的困难在哪里、防台重点在哪里，都要一一理清楚。跟群众生命安全挂钩的事情，绝对不能掉以轻心。”

窗外的风雨还在吼。

施昌杰和陈坚最大的想法是一样的：今晚平安、平稳度过。

来 源：温州日报

原标题： 最后冲刺两小时：90后主任带着00后新兵忙“漏”

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com