平阳县融媒体中心 2026-07-12 16:03:59

7月11日，县委书记孟晓斌前往昆阳、万全等地督查防汛防台工作，并慰问坚守在防汛防台一线的工作人员和志愿者。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上，以精细化管理和人性化服务，确保转移群众在安置点住得安心、吃得放心、过得舒心。

孟晓斌先后前往昆阳二中避灾安置点、万全镇文体中心避灾安置点等处，实地检查安置点运行管理、环境卫生、物资储备、人员安置等情况，与转移群众亲切交谈，详细询问生活保障和日常照料细节。他叮嘱现场工作人员，避灾安置点是守护群众安全的“港湾”，必须做到物资充足、管理有序、服务到位，把人文关怀贯穿转移安置全过程，让转移群众吃得放心、住得舒心。孟晓斌还慰问了坚守一线的工作人员和志愿者，感谢大家的辛勤付出，勉励大家继续发扬连续作战精神，用干部的“辛苦指数”换取群众的“安全指数”。

督查中，孟晓斌强调，当前防汛防台形势依然严峻复杂，容不得丝毫松懈，各乡镇、有关部门要持续绷紧防汛防台安全这根弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，聚焦人员转移安置这一核心环节，从严从实做好人员安置、严防人员擅自回流，把各项工作想得更细、抓得更实、落得更到位，全方位筑牢防汛防台安全防线。要全力保障安置场所安全，严格落实规范化管理制度，全面检修水电、消防、排水等设施，畅通疏散通道，配齐发电机等应急器材，定时开展场地巡查和保洁，确保安置点安全有序运行。要用心用情做好保障服务，落实吃、喝、住、医全链条保障工作，足额储备生活物资和医疗用品，丰富群众精神文化生活，及时开展心理疏导和情绪安抚，精准化解群众焦虑情绪，确保群众在安置点安心、放心、舒心。要重点关注老年人、儿童、孕妇及慢性病患者等重点人群的生活和健康需求，精准对接个性化需求，提供贴心周到的专属服务，全力守护特殊群体生命安全与身体健康。要压实压紧属地工作责任，全面落实安置场所专人管理制度，严格执行24小时领导带班、专人驻点值守制度，做到责任到人、值守到位、管控到底，以严实作风筑牢防汛防台坚固防线。

县领导蒋中梁、金启浩参加督查。

来 源：平阳县融媒体中心

原标题： 平阳县委书记孟晓斌督查防汛防台工作

记者：张炜陈云散

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