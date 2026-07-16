苍南发布 2026-07-16 09:37:00

7月15日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。

7月15日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记张本锋主持会议并讲话，苍南县人大常委会主任林森森、苍南县政协主席叶信迪等苍南县四套班子领导参加会议。

会议传达学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神。

会议指出，要一体学习领悟习近平党建思想和习近平总书记重要讲话精神，从伟大建党精神中汲取奋进力量，深刻感悟党的百年光辉历程、伟大成就与“六个始终”鲜明特质，确保全县发展始终沿着正确方向前行。要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神与落实省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措贯通起来，与推进“工业强县”“大县大城”“无尽蓝绿”等县委中心工作衔接起来，与“十五五”开局之年各项重点任务结合起来，聚力产业升级、城市提质、民生改善等重点工作，以实干实绩检验学习成效，书写中国式现代化苍南篇章。要纵深推进全面从严治党，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，大力弘扬“六干”作风，切实推动党中央重大决策部署和省市委工作要求在苍南落实落细、落地见效。

会议专题研究平安建设和安全生产工作。

会议指出，要高标准统筹推进平安建设与安全生产各项工作，全力维护县域社会大局持续稳定。要坚持源头治理、强化风险管控，压紧压实条线领导责任，持续化解存量矛盾纠纷、坚决遏制增量风险滋生，聚焦安置建设、民生政策调整等重点民生领域，前置开展风险研判与疏导化解，切实把矛盾隐患化解在基层、消除在萌芽。要抓实抓细信访工作，聚焦核心指标精准发力，深化源头治理与全流程闭环管理，推动十大工作举措落地见效，全力推动信访工作质效争先进位，切实将治理成果转化为实实在在的民生实效。要守牢安全生产底线，始终绷紧安全思想之弦，严格压实企业主体、部门监管、属地管理三方责任，聚焦重点行业领域深化隐患排查整治；建立常态化暗访督查机制，推动监管关口前移，全面提升监管履职能力与全民安全意识。

会议专题研究苍南县领导重点工作领衔攻坚推进情况。

会议强调，当前正值换届关键时期，全县各级干部要切实强化责任担当、大力弘扬实干作风，全力推动各项攻坚任务落地突破。要聚焦土地综合整治、温福高铁建设等重点攻坚任务，着力破解政策处理、资金保障等瓶颈难题，积极运用市场化路径盘活存量资源，以共富工坊为载体统筹推进基层安全治理与乡村产业发展。要坚持务实工作导向，在防汛防台等一线工作中靠前指挥、下沉履职，持续巩固全县上下齐抓共管的良好政治生态。要强化节点意识与时效观念，厘清工作轻重缓急，有序推进各项任务落实，面对督查检查、汛期防控等多重压力叠加的形势，要主动迎难而上，分层分类化解各类复杂矛盾，全力保障全县发展大局平稳有序。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议召开

记者/林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com