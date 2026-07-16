苍南发布 2026-07-16 10:18:23

7月15日，苍南县委理论学习中心组习近平党建思想专题学习会暨县委党的建设工作领导小组会议召开。

7月15日，苍南县委理论学习中心组习近平党建思想专题学习会暨县委党的建设工作领导小组会议召开。苍南县委书记张本锋主持会议并讲话。林森森、叶信迪等苍南县四套班子领导参加会议。周建强、叶秀敏、唐卫武和县直有关部门主要负责人作交流发言。

会议指出，习近平党建思想作为习近平新时代中国特色社会主义思想的“党建篇”，是习近平总书记领导推动新时代党的建设全部实践的经验总结和理论升华。全县上下要聚焦“十四个坚持”深刻领会科学内涵，更加全面、完整、准确地用以指导党建工作新实践。要聚焦“两个确立”深刻领会理论品格，带着感情、带着使命、带着责任，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要聚焦“两个结合”深刻领会实践基础，用好宝贵资源，提升党建工作的时代性、实效性。

会议强调，要始终把“铸魂”摆在首位，深入推进树立和践行正确政绩观学习教育，深化“溯源悟思想、实干创实绩”活动，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省市委有要求、苍南见行动走在前”。要高质高效抓好乡镇换届，选优配强领导班子，健全担当作为激励保护机制，大力弘扬“六干”作风，紧扣“工业强县”“大县大城”“无尽蓝绿”等县委中心工作，把支部建在项目上、让党旗飘在阵地前，以高质量党建引领高质量发展。要深化落实“三个基层”重要要求，落实村社干部和党员队伍全链条管理，强化党建引领基层治理，切实把党建优势转化为发展优势、治理效能。要落实管党治党责任，坚决以零容忍态度惩治腐败，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，大力推进政治监督具体化精准化常态化，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

会议要求，要全面兴起习近平党建思想学贯热潮，压实工作职责、全面开展学习，把学习习近平党建思想同深入开展树立和践行正确政绩观学习教育紧密结合起来，同推动县委中心工作紧密结合起来，真正把学习成果转化为加快建设浙江美丽南大门的强大动力。

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原标题： 县委理论学习中心组习近平党建思想专题学习会暨县委党的建设工作领导小组会议召开

记者/林明明

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