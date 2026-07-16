龙港市领导走访人大代表联络站并督办建议办理工作

龙港发布 2026-07-16 10:18:24

连日来，龙港市委书记林海涵和龙港市委副书记、市长叶鑫俊分别走访龙港市城西人大代表联络站、城区人大代表联络站，并督办人大代表建议办理工作。

连日来，龙港市委书记林海涵和龙港市委副书记、市长叶鑫俊分别走访龙港市城西人大代表联络站、城区人大代表联络站，并督办人大代表建议办理工作。走访中，林海涵强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入践行全过程人民民主，回应群众期盼、维护群众利益，把人大制度优势更好转化为治理效能，为全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城·瓯越明珠”作出更大贡献。

在城西人大代表联络站，林海涵、苏立盛等市领导察看联络站建设运行情况，对该联络站创新“群众提、代表议、专家研、部门改、上级纳”五步工作法，实行“周三代表接待日”“双进双促”“三官一律一员”进站等特色机制给予充分肯定。林海涵希望持续发挥联络站作用，常态化开展双向联系群众活动，架起政府与群众沟通的桥梁，为市委、市政府科学决策提供有力支撑。

在随后召开的人大代表建议督办会上，市政府汇报人大代表建议办理情况；市人大代表围绕无人机产业发展、乡村文旅融合发展、城市绿地建设、“三资”管理、印刷行业会展经济等方面提出建议；建议主办单位回复办理情况；相关部门交流发言。林海涵感谢代表的恳切建言，要求相关部门高质量办好每一件代表建议，真正建立起“群众有呼声、代表有建议、政府有回应、落实有成效”的闭环机制，做到“办理一件建议、解决一类问题、完善一套机制、提升一个领域”。

林海涵强调，要在深化制造焕新行动上聚力突破，坚持以展促产、以产兴展、产展融合，发展会展经济、低空经济，塑造产业品牌，加快培育壮大现代产业集群。要在加快城乡融合发展上聚力突破，以“五个一体化”为引领，以“强城行动”为抓手，以文旅融合为纽带，做深做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，加快绘就城乡共富新画卷。要在提升基层治理效能上聚力突破，规范集体“三资”管理，净化基层政治生态，壮大新型集体经济，做好基层治理、乡村振兴大文章。

林海涵强调，人大工作是党的工作的重要组成部分。希望市人大及其常委会深入学习贯彻习近平党建思想，强化政治引领，建强基层单元，发挥人大代表作用，以正确政绩观推动新时代人大工作高质量发展。

在城区人大代表联络站，叶鑫俊、苏立盛等龙港市领导实地察看联络站建设运行情况，对联络站推出人大代表联络码广泛收集群众诉求、联动化解城市治理民生难题的做法给予充分肯定。叶鑫俊希望联络站充分发挥“听民意、解民忧、聚民心、汇民智”作用，持续拓宽代表联系群众渠道，创新代表履职方式，打造践行全过程人民民主的基层单元龙港样板。

在随后召开的重点代表建议办理情况座谈会上，市人大介绍“代表建议办理情况专题评议会”开展情况，市人大代表围绕城乡交通优化、交通行为源头治理、老房改造提升、城市人居标杆打造等方面提出建议，相关部门现场回复代表建议办理情况。叶鑫俊感谢代表的恳切建言，要求相关部门逐条梳理研判代表提出的意见建议，积极回应代表履职诉求与群众现实期盼。

叶鑫俊强调，要始终坚持人民至上，牢固树立主动履职、为民尽责工作理念，将代表建议办理作为倾听民意、优化治理的核心抓手，精准破解民生难题、回应群众期盼；要紧盯落实闭环，全面落实面对面沟通对接、分阶段动态反馈、量化式精准答复工作模式，推动建议办理由“答复好”向“落实好”、由“办结率”向“满意率”转变；要健全长效体系，建立完善跨部门协同联动机制，层层压紧压实部门主体履职责任，真正实现民有所呼、政有所应、件件落地。

龙港市领导陈君恒、章美华、陈瑞燕、李标斌、黄瑞存、郑永久、肖达统参加活动。

来 源：龙港发布

原标题： 市领导走访人大代表联络站并督办建议办理工作

记者/邓雨薇 方崇杰 谢秀长 王炫 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com