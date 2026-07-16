平阳发布 2026-07-16 10:18:24

7月15日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示、重要讲话精神，研究部署平阳县贯彻落实意见，并专题听取防汛防台工作。

7月15日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示、重要讲话精神，研究部署平阳县贯彻落实意见，并专题听取防汛防台工作。

平阳县委书记孟晓斌主持会议。平阳县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了习近平总书记对泉州晋江市一鞋厂火灾事故作出的重要指示精神。会议强调，要引以为戒、警钟长鸣，树牢底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产各项工作，守护人民群众生命财产安全。要举一反三、清除隐患，树牢“隐患就是事故”理念，聚焦重点领域、紧盯重点区域，滚动开展安全生产百日攻坚行动，做到清单式整治、闭环式销号，确保不发生重特大事故。要压实责任、齐抓共管，严格落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”要求，压紧压实属地责任、行业部门监管责任和企业主体责任，确保责任传导到“神经末梢”、措施落实到“最小单元”。

会议传达学习了习近平总书记对常态化做好东西部协作工作作出的重要指示精神。会议强调，要扛牢对口协作政治责任，始终把对口协作工作作为重大政治任务，不断深化与马尔康等对口地区的高层互访、部门会商、基层对接，确保常态推进、落地见效。要深化对口地区产业帮扶，立足双向共赢、协同发展，帮助对口地区完善特色产业链条、搭建全渠道营销网络。要帮助对口地区改善民生，持续开展明眸皓齿、嘉绒园丁、两癌筛查等民生领域帮扶，打造跨省旅游体系，深化两地文化交融，打造有辨识度的平阳对口品牌。

会议传达学习了习近平总书记在国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会上的重要讲话精神。会议强调，要深化“两新”融合，以印包装备、塑编塑包等特色产业集群建设为重点，加速布局人工智能等未来产业，构建现代化产业体系，完善县域科技创新体系，紧抓“一室一园一集群”建设。要强化人才培育，深化教科人一体化发展，精准对接产业发展需求，让各类科技人才在平阳干事有舞台、创新有回报、发展有空间。要营造创新氛围，大力弘扬新时代科学家精神，营造崇尚创新、勇于探索、求真务实、甘于奉献的良好社会氛围。

会议听取了平阳县防指防汛防台工作汇报。会议强调，面对今年第9号超强台风“巴威”的严峻考验，平阳县制定了“十必转、一托底”的扩面转移方案，各乡镇、有关部门全员到岗，各项防御措施落实落细，全面打赢了这场防台硬仗。为扎实做好防汛防台“后半篇文章”，要始终保持清醒，坚决贯彻习近平总书记关于防汛防台工作的重要指示批示精神，牢固树立底线思维、极限思维，坚决克服松懈心态、麻痹思想、侥幸心理，确保平安度汛。要全面做好复盘，态度上要更加坚决、指挥体系要更加高效、转移准备要更加充分、基层管控要更加扎实、灾后恢复要更加快速，确保做到打一仗、进一步。要落实闭环整治，坚持“汛期不过、排查不停、整改不止”，严格落实24小时值班制度和请示报告制度，压紧压实各项工作责任，持续推动风险清底、隐患清零，以最充足的准备应对不确定的风险。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com