泰顺发布 2026-07-16 10:01:53

2026年浙江省水库移民共同富裕项目评选结果公布，泰顺县环飞云湖库区移民农文旅共富项目成功入选，获省级补助资金1093万元，补助资金数居全市首位。

近日，2026年浙江省水库移民共同富裕项目评选结果公布，泰顺县环飞云湖库区移民农文旅共富项目成功入选，获省级补助资金1093万元，补助资金数居全市首位。至此，泰顺已连续三期成功申报省水库移民共同富裕项目，累计争取省级补助资金2459万元。

此次入选的项目总投资2121.5万元，总规划面积约457.5亩，项目位于环飞云湖入口处（司前畲族镇），重点实施南侧农田综合提升工程、生态治理与绿化节点工程、北侧农田及配套设施工程等“田园美”工程。

项目建成后，将有效改善我县库区和移民安置区人居环境，推动当地经济社会发展，促进移民群众增收致富。

泰顺县环飞云湖库区移民农文旅共富项目效果图

下一步，泰顺将围绕 “项目提速、管理提效” 目标，全力全速推进泰顺县环飞云湖库区移民农文旅共富项目建设，高效推进前期工作，督促属地乡镇严格履行招投标程序，尽快完成招标并实质性开工。同时强化项目过程监管，建立健全资金使用和工程进度 “双控” 机制，倒排计划、挂图作战，力争项目2027年如期建成投用。

来 源：泰顺发布

原标题： 1093万元！泰顺这个项目获省级补助！

本文转自：温州新闻网 66wz.com