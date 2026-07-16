新华网 2026-07-16 10:20:33

7月15日，上半年我国金融统计数据出炉。金融支持实体经济有何亮点？资金主要投向哪些领域？下阶段货币政策走向如何？中国人民银行有关负责人在当日举行的国新办新闻发布会上进行了解读分析。

“从上半年金融数据看，货币政策支持实体经济的效果比较明显。”中国人民银行副行长邹澜介绍，继续实施适度宽松的货币政策，加快推进金融举措落地，为经济平稳增长、高质量发展营造了适宜的货币金融环境。

中国人民银行当日发布的金融统计数据显示，6月末，社会融资规模存量突破460万亿元，金融总量合理增长；广义货币（M2）余额356.71万亿元，同比增长8%；人民币贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%。

中国人民银行调查统计司司长闫先东介绍，今年以来，我国金融总量平稳增长，较好地满足了实体经济的资金需求。上半年，对实体经济发放的人民币贷款增加10.76万亿元，信贷支持力度稳固。

“上半年，企（事）业单位贷款增加11.13万亿元，其中中长期贷款增加5.55万亿元，表明金融持续为实体经济提供稳定的资金来源。”闫先东介绍，住户经营贷款增加6890亿元，显示金融机构持续加大对个体工商户和小微企业主生产经营活动的资金支持。

具体来看，信贷资金主要投向了哪里？

记者从发布会上了解到，新增贷款主要投向重点领域和薄弱环节。6月末，普惠小微贷款余额同比增长8.3%；工业中长期贷款余额同比增长5.9%；不含房地产业的服务业中长期贷款余额同比增长9.2%，均高于全部贷款增速。

融资成本是企业和居民关注的重点之一。今年以来，社会综合融资成本处于历史较低水平，助力企业和居民“轻装上阵”。

数据显示，6月，新发放企业贷款加权平均利率约3%，比上年同期低约20个基点；新发放个人住房贷款利率约3.1%，与上年同期基本持平。

金融有力支撑的背后，离不开结构性货币政策的引导。

今年以来，中国人民银行创新和优化多项结构性货币政策举措，通过降低利率、增加额度、拓展范围等方式，加力支持经济的重点领域、薄弱环节。

中国人民银行货币政策司司长谢光启介绍，目前民营企业再贷款余额超过7600亿元。在政策激励下，今年一季度末，地方法人金融机构发放的中小微民营企业贷款较年初增长4.2%，加权平均利率较去年同期下降45个基点。

记者从发布会上获悉，在再贷款政策引导下，4月末银行发放的科技创新和技术改造贷款达1.5万亿元，有2.1万户科技型中小企业实现首次贷款。目前技术改造和设备更新贷款余额1.3万亿元，累计为8250个重点领域设备更新项目提供了资金支持。

今年以来，债券融资特别是企业债券融资明显增加。上半年，非金融企业债券净融资2.07万亿元，同比多9167亿元。

“融资结构变化可能是长期性、趋势性的，反映了中国经济结构深度调整和经济增长动能新旧转换，也反映了金融体系的动态适配和金融供给侧结构性改革持续深化。”谢光启说，近年来金融市场持续发展，融资渠道更加丰富和多元，债券、股票等融资方式相应会对银行贷款形成良性的替代和分流。

谈及下半年货币政策走向，邹澜表示，中国人民银行将继续实施好适度宽松的货币政策，持续提升金融服务实体经济的质效。一方面，不断完善工具设计和管理，加力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域。另一方面，引导金融机构科学评估风险，分类施策、有扶有控，提高资金使用效率。

6月份，中国人民银行在公开市场操作中增加了隔夜逆回购操作品种，进一步提高流动性管理效率，丰富货币政策工具箱。据了解，下一步，中国人民银行将结合一级交易商需求，研究逐步增加隔夜逆回购的操作频率。

近期，人民币汇率稳中有升。6月末，人民币对一篮子货币较上年末升值4.7%，对美元汇率较上年末升值3%。

“影响人民币汇率的因素较为多元，人民币汇率预计会继续双向波动。”邹澜说，中国人民银行将坚持市场在汇率形成中的决定性作用，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

来 源：新华网

原标题： 金融支持力度稳固 提质增效优化供给——透视上半年金融数据

记者 吴雨、任军

本文转自：温州新闻网 66wz.com