新华社 2026-07-16 10:20:34

美军中央司令部15日在社交媒体发文说，美军于美国东部时间15日15时（北京时间16日3时）对伊朗发起当天的第二波打击行动。

美军中央司令部称，此次打击“旨在削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡船只航行的军事能力”。

当天早晨，美军中央司令部在社交媒体发文称，美军于美国东部时间15日7时30分（北京时间15日19时30分）完成对伊朗的一轮“晨间打击”。在长达90分钟的打击中，美军对大通布岛上的海岸防御系统以及巡航导弹储存和发射阵地发射了精确制导弹药。美军中央司令部还说，自14日下午恢复针对伊朗港口的海上封锁以来，美军已迫使两艘试图冲破封锁的商船改道。

4月20日，在伊朗首都德黑兰，伊朗国旗悬挂在遭美以袭击被严重损毁的建筑上。新华社记者 沙达提 摄

美军称击中一艘试图驶向伊朗港口的油轮

美军中央司令部15日在社交媒体发布消息说，美军机当天向一艘试图驶向伊朗港口的空载油轮发射导弹，使其失去航行能力。

美军称，遭袭的是悬挂库拉索旗帜的“贝尔马”号油轮，该油轮当时正经公海驶向伊朗石油出口枢纽哈尔克岛，违反美国“封锁令”并无视多次警告。一架美军飞机向该船发射“地狱火”导弹，使其丧失航行能力。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者 温新年 摄

伊朗媒体：伊朗多地遭美军袭击

据伊朗迈赫尔通讯社当地时间16日凌晨报道，伊朗霍尔木兹甘省、锡斯坦-俾路支斯坦省和胡齐斯坦省多地遭美军新一轮、持续数小时的袭击。报道说，美军炮火击中伊朗南部锡里克地区、阿巴斯港、格什姆岛等地，各地受损情况尚待进一步调查后公布。

4月20日，在伊朗首都德黑兰，驻伊朗使节和外国媒体查看一处在美以袭击中被损毁的居民区建筑。新华社记者 沙达提 摄

美国驻伊拉克埃尔比勒领馆附近传出爆炸声

据伊拉克媒体15日报道，美国驻伊拉克埃尔比勒领馆附近传出爆炸声，3架无人机被击落，目前尚无人员伤亡或财产损失报告。

自11日以来，美军已连续5天对伊朗发动军事打击。美国总统特朗普14日在接受美国福克斯新闻频道专访时说，美国对伊朗军事打击将持续到“我说够了为止”。除非伊朗重返谈判桌，否则美军将在下周打击其桥梁和发电厂。

来 源：新华社

原标题： 美军对伊朗发起多波打击 美使馆附近传出爆炸声

记者：沙达提、黄强、施春

本文转自：温州新闻网 66wz.com