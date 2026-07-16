平阳发布 2026-07-16 10:15:38

7月15日，平阳县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。

7月15日，平阳县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。平阳县委书记孟晓斌主持会议并讲话。

平阳县领导曾上俊、陈栋等参加会议，陈桂雷、邱忠瑜、屠霁霞、许绍策、蒋中梁和县直有关部门负责人作交流发言或书面交流。

会议指出，今年是中国共产党成立105周年，又是“十五五”开局之年，平阳作为“省一大”召开地，必须扛起红色热土使命担当。全县上下要深学细悟笃行，准确理解习近平党建思想的实践基础和理论渊源，持续深化对共产党执政规律、党的自身建设规律的认识，吃透“十四个坚持”核心要义，紧扣“十五五”开局之年发展任务，读懂“怎么用、如何干”，切实把学习成果转化为提升发展的有力举措和实际成效，坚定做党的创新理论信仰者、实践者。

会议强调，要深化内化转化，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要坚持凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，统筹抓好树立和践行正确政绩观学习教育，坚决扛牢生态保护、文物保护、粮食安全等政治责任，把党中央和省委市委各项决策部署不折不扣落到实处。要坚持党建引领，大力弘扬“六干”作风，将组织体系、资源力量、工作机制深度嵌入县域经济社会发展各环节全过程，真正把党的政治优势、组织优势转化为冲刺“双千亿”经济强县的发展动力。要坚持初心使命，始终把为民造福的价值导向贯穿党建工作始终，聚焦“一老一小”、教育医疗等民生关切，抓实防汛防台、安全生产等工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。要坚持实干导向，严格落实好“三看”“三破”“三到”干部选任标准，用好“三比三看”“三争三强”等平台，锻造担当作为的干部队伍，持续激发高质量干部队伍活力。要坚持自我革命，全力做好群众身边不正之风和腐败问题集中整治，保持全面从严治党严的基调、严的措施、严的氛围，深化作风整治、重点领域反腐攻坚，持续涵养风清气正的良好政治生态。

会议要求，要精心组织实施，推动习近平党建思想在平阳落地生根、开花结果。全县各级党组织要把学习好、宣传好、贯彻好习近平党建思想作为当前和今后一个时期的重要政治任务，统筹抓好理论学习、研究阐释、宣传宣讲、落地转化等全链条工作，推动理论学习走深走实、见行见效。

来 源：平阳发布

原标题： 县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会

记者：曹文倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com