新华网 2026-07-16 10:20:34

美加墨世界杯第二场半决赛15日结束，凭借下半场补时阶段劳塔罗·马丁内斯的头球“绝杀”，阿根廷队2:1逆转战胜英格兰队，连续两届世界杯闯入决赛。阿根廷队将与西班牙队争夺本届世界杯冠军。

7月15日，阿根廷队球员劳塔罗（右三）头球破门。新华社记者 李明 摄

赛后，劳塔罗接受采访时说：“我梦到过那个进球，我发誓。恩佐也踢进了一个精彩进球。可以说，阿根廷队始终展现出不凡实力。英格兰队连续施压了60分钟，之后就退守后场，这让我们控球时多了从容，最终攻入两球。经过近四年的等待，我们终于再次站在了世界杯决赛舞台。”

阿根廷队本届世界杯已打入19球，是进球最多的队伍；他们在参加过的六次世界杯半决赛中全部取胜；梅西以12次助攻刷新世界杯历史助攻总数纪录。

7月15日，阿根廷队球员劳塔罗（右）进球后和队友梅西庆祝。新华社记者 李明 摄

本场半决赛的对阵双方此前共交手14次，英格兰队6胜6平2负占据优势；在世界杯赛场，两队5次交手，英格兰队3胜2负。

相较上场首发阵容，阿根廷队本场做出一处调整，由小西蒙尼顶替德保罗；英格兰队则做了三处调整，罗杰斯、斯彭斯、詹姆斯顶替马杜埃凯、奥赖利、孔萨。

一开场两队就火药味十足，核心球员均被重点盯防。开场仅3分钟，恩佐对安德森犯规，双方球员迅速围拢，差点爆发冲突。上半场，两队共有19次犯规，各吃一张黄牌。

7月15日，英格兰队球员戈登（前）在比赛中。新华社记者 贾浩成 摄

易边再战，两队明显加快进攻节奏。第55分钟，英格兰队率先打破僵局，戈登门前包抄先拔头筹。但领先后的英格兰队阵型收缩，而阿根廷队则大举压上，对英格兰队门前不断施压，门将皮克福德多次上演“神扑”。

第85分钟，阿根廷队终于扳平比分，恩佐接梅西传球，远射破门。补时第二分钟，梅西再次助攻，替补上场的劳塔罗头球攻入制胜球，阿根廷队反败为胜。

7月15日，英格兰队球员凯恩（右）和阿根廷队球员梅西赛后相互致意。新华社记者 许畅 摄

19日，阿根廷队将与西班牙队争夺本届世界杯冠军奖杯。

来 源：新华网

原标题： 阿根廷2:1逆转英格兰 将与西班牙争冠

记者 岳冉冉、吴俊宽

本文转自：温州新闻网 66wz.com