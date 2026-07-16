扬子晚报 2026-07-16 10:26:47

眼下正值暑期，不少家长趁着假期带孩子乘高铁出游。然而，近日有家长在社交平台上发文称，自家初中生孩子(年满14周岁)办了学校的学生证，却买不了高铁的学生票。这到底是怎么回事？十四五岁的中学生，出行究竟能否享受学生票优惠呢？7月14日，记者从12306获悉，年龄在14至18周岁之间的学生可以买学生票，但必须满足特定条件。

根据网友发帖，这位家长打算带两个娃出门旅游，其中一个上初中的孩子持有学校办理的学生证。她先后在12306线上及车站人工窗口尝试购买学生票，但均未能成功。该帖子引发了不少网友的讨论：有网友表示，学生票只有大学生能购买，属于高等教育优惠；也有网友提出疑问，过了14岁的中学生已经买不了儿童票，难道出门就只能买全价票了吗？

针对这一疑问，7月14日，记者以乘客的身份咨询了铁路12306客服。客服明确表示，初中生、高中生等中学生是可以购买学生优惠票的，但有着严格的条件限制。首先，购票学生必须是“异地上学”；其次，需要由学校开具书面证明，证明上需载明学生的基本信息以及往返学校与家庭所在地的城市区间，再凭书面证明到车站窗口购票。

记者随后从12306官网查询证实，根据2026年6月1日起施行的《铁路旅客运输规程》相关规定，普通中、小学和中等职业学校在读学生确实在学生优惠票的覆盖人群内。但规程也明确指出，享受该优惠的核心前提是“家庭居住地和学校所在地不在同一城市”，且中小学生需凭加盖学校公章的书面证明购买。此外，每学年(10月1日至次年9月30日)最多只能购买家庭居住地至院校所在地之间四次单程的学生优惠票。

由此可见，普通中小学生虽然有资格购买学生优惠票，但其用途仅限于往返家庭与学校之间的通勤出行。如果是像帖主一样趁着暑假带孩子去非学校所在地的城市旅游，显然不符合条件，因此无法享受学生票优惠。初中生的红色小本本依然有它的校园意义，只是在非异地求学的高铁旅游上，确实“派不上用场”了。

来 源：扬子晚报

原标题： 初中生买不了高铁学生票？12306：需满足特定条件

记者：马斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com