新华网 2026-07-16 11:06:26

记者从7月16日在京举行的第十六次全国检察工作会议获悉，2026年1月至6月，全国检察机关批准逮捕各类犯罪嫌疑人31.2万人、提起公诉60.3万人，同比分别下降4.4%、11.5%。

记者从7月16日在京举行的第十六次全国检察工作会议获悉，2026年1月至6月，全国检察机关批准逮捕各类犯罪嫌疑人31.2万人、提起公诉60.3万人，同比分别下降4.4%、11.5%。

上半年，全国检察机关起诉故意杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪2.4万人；深入推进常态化扫黑除恶斗争，起诉涉黑涉恶犯罪3042人；依法惩治“黄赌毒”“盗抢骗”等人民群众反映强烈的犯罪，起诉22.2万人；部署开展安全生产领域立案监督专项活动，起诉重大责任事故、危险作业等犯罪2114人，最高检挂牌督办2件重大安全生产事故案件；开展检察公益诉讼护航安全生产监督活动，办理公益诉讼1.2万件。

在网络生态治理方面，检察机关依法惩治网络暴力、网络谣言、网络敲诈、“网络水军”等违法犯罪，上半年起诉利用网络实施的犯罪7.7万人；深入推进打击跨境电信网络诈骗专项行动，起诉电信网络诈骗犯罪3.2万人；起诉侵犯公民个人信息犯罪2641人，办理公益诉讼2090件。

据统计，上半年检察机关起诉危害食品药品安全犯罪3954人，办理公益诉讼1.1万件；协同深化社保、医保领域欺诈骗保专项整治，起诉相关犯罪1684人；常态化参与欠薪治理，起诉拒不支付劳动报酬犯罪640人；起诉盗掘古墓葬、倒卖文物等犯罪669人。检察机关强化生态环境司法保护，上半年起诉破坏环境资源犯罪1.4万人，起诉非法占用农用地犯罪1084人。

检察机关依法守护未成年人健康成长，依法严惩性侵、伤害等侵害未成年人犯罪，上半年起诉3.3万人。同时，检察机关增强预防就是保护、惩治也是挽救意识，对涉罪未成年人依法惩治、教育、感化、挽救，上半年受理审查起诉未成年人犯罪3.9万人，在去年同比下降9.8%的基础上，今年上半年同比下降10.3%。

最高人民检察院。新华社记者刘硕 摄

来 源：新华网

原标题： 全国检察机关上半年提起公诉60.3万人

记者刘硕

本文转自：温州新闻网 66wz.com