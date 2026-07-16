全国检察机关上半年提起公诉60.3万人
记者从7月16日在京举行的第十六次全国检察工作会议获悉，2026年1月至6月，全国检察机关批准逮捕各类犯罪嫌疑人31.2万人、提起公诉60.3万人，同比分别下降4.4%、11.5%。
上半年，全国检察机关起诉故意杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪2.4万人；深入推进常态化扫黑除恶斗争，起诉涉黑涉恶犯罪3042人；依法惩治“黄赌毒”“盗抢骗”等人民群众反映强烈的犯罪，起诉22.2万人；部署开展安全生产领域立案监督专项活动，起诉重大责任事故、危险作业等犯罪2114人，最高检挂牌督办2件重大安全生产事故案件；开展检察公益诉讼护航安全生产监督活动，办理公益诉讼1.2万件。
在网络生态治理方面，检察机关依法惩治网络暴力、网络谣言、网络敲诈、“网络水军”等违法犯罪，上半年起诉利用网络实施的犯罪7.7万人；深入推进打击跨境电信网络诈骗专项行动，起诉电信网络诈骗犯罪3.2万人；起诉侵犯公民个人信息犯罪2641人，办理公益诉讼2090件。
据统计，上半年检察机关起诉危害食品药品安全犯罪3954人，办理公益诉讼1.1万件；协同深化社保、医保领域欺诈骗保专项整治，起诉相关犯罪1684人；常态化参与欠薪治理，起诉拒不支付劳动报酬犯罪640人；起诉盗掘古墓葬、倒卖文物等犯罪669人。检察机关强化生态环境司法保护，上半年起诉破坏环境资源犯罪1.4万人，起诉非法占用农用地犯罪1084人。
检察机关依法守护未成年人健康成长，依法严惩性侵、伤害等侵害未成年人犯罪，上半年起诉3.3万人。同时，检察机关增强预防就是保护、惩治也是挽救意识，对涉罪未成年人依法惩治、教育、感化、挽救，上半年受理审查起诉未成年人犯罪3.9万人，在去年同比下降9.8%的基础上，今年上半年同比下降10.3%。
最高人民检察院。新华社记者刘硕 摄
来 源：新华网
记者刘硕
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
感动中国2025年度人物颁奖 温州刑警杨国强作为入选代表上台发言社会07-16
-
网络空间部队信息工程大学为9名温州学子颁发录取通知书社会07-16
-
首发潮店矩阵持续扩容 温州首店经济新场景加速演变经济07-16
-
烈日高空守安全 塔吊装拆工迎战高温“烤”验社会07-16
-
省级科创大赛在温州机场航空未来城举行 赛事经济点燃空港发展新引擎要闻07-16
-
“铁皮石斛之乡”抢救进行时：遮阳网已有着落 种苗保住了社会07-16
-
A股回购潮涌 “温州板块”表现活跃经济07-16
-
金价“过山车”冲击理财 净值破“1”后，黄金理财该走该留？经济07-16
-
《问心2》里的高难度手术被温州医生复现：将体温降至20℃以下，让宝宝重获“心”生社会07-16
-
温州姑娘收到上音博士录取通知书 有望成为温州首位琵琶博士科教文体07-16