伊拉克和叙利亚将合修跨国石油管道
美国政府知情官员14日披露，伊拉克和叙利亚将重修一条荒废多年的石油管道，把伊拉克北部油田生产的石油运输到叙利亚地中海港口，从而避开霍尔木兹海峡。
这条输油管道原建于1952年，东起伊拉克基尔库克，西至叙利亚巴尼亚斯，全长约800公里，输油能力为日均30万桶。这条管道在两伊战争和伊拉克战争中受到严重损坏，长期被弃用。
伊朗战事今年2月底爆发后，伊朗和美国各自封锁霍尔木兹海峡，产油大国伊拉克被“卡脖子”。战前，伊拉克出口的石油95%从霍尔木兹海峡运出，政府财政90%依赖石油收入。据英国沃泰克萨咨询公司统计，今年5月，伊拉克海运石油出口量暴跌至去年同期的8%。
这是2024年5月12日在伊拉克基尔库克拍摄的一处油田。新华社发（哈利勒·达伍德摄）
为打通出口通道，伊拉克把目光投向这条年久失修的管道。据报道，这条管道的泵站和电力系统损坏严重，需要全面维修，修好可能要花两三年时间。据彭博社报道，美国能源巨头雪佛龙和其他美国企业可能叼走这块“肥肉”。
美国总统特朗普14日在白宫会见到访的伊拉克总理扎伊迪时说，美国石油企业“正以前所未有的规模”进入伊拉克。
特朗普表示，伊拉克拥有丰富的石油储量，潜力巨大，美国与伊拉克的伙伴关系将从军事合作转向投资和能源开发。他说，美伊将达成许多合作协议，“大量石油将被开采，而且主要由美国公司来负责”。
知情人士说，经由美国驻土耳其大使兼叙利亚、伊拉克事务特使汤姆·巴拉克牵线搭桥，伊拉克、叙利亚和相关美国公司已经谈妥重修管道的合作协议，协议签署仪式定于本周晚些时候在华盛顿举行，叙利亚过渡政府外交部长希巴尼预计将出席。
来 源：新华网
记者 王宏彬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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