新华网 2026-07-16 11:04:58

霍尔木兹海峡受战事影响航运受阻，沙特阿拉伯转而通过曼德海峡出口原油。专业机构提供的数据显示，沙特位于红海沿岸的延布港最近日均原油装运量已接近峰值。

霍尔木兹海峡受战事影响航运受阻，沙特阿拉伯转而通过曼德海峡出口原油。专业机构提供的数据显示，沙特位于红海沿岸的延布港最近日均原油装运量已接近峰值。

路透社14日援引英国西格纳尔大洋公司数据报道，13日前后，延布港原油装运量达到日均470万桶，较10日前后的336万桶增长近40%。6月以来，延布港装运原油量为日均400万桶，而去年同期这一数字仅为日均97.3万桶。

伊朗战事爆发后，为了避开受阻的霍尔木兹海峡，沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）利用一条横贯东西的输油管道，把沙特东部波斯湾产油区生产的原油输送到延布港。这条管道日均输送能力峰值达700万桶，其中500万桶可用于出口。

3月11日，油轮在靠近埃及苏伊士运河入口处的红海海域行驶。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

然而，沙特与也门胡塞武装最近再次爆发严重冲突，威胁红海地区局势稳定。路透社援引消息人士说法报道，能源领域人士担心胡塞武装“可能开辟新战线”，延布港可能成为打击目标。

沙特13日空袭胡塞武装控制的也门首都萨那国际机场，胡塞武装随后向沙特境内发起导弹和无人机袭击予以报复。胡塞武装13日表示，若紧张局势进一步升级，恐将导致曼德海峡关闭，全球能源供给将因此再次受到冲击。

来 源：新华网

原标题： 沙特红海延布港原油装运量接近峰值

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com