新华网 2026-07-16 11:06:15

7月15日，中国人民银行发布上半年金融数据，呈现诸多亮点：金融“五篇大文章”领域新增贷款占比升至70%以上，6月末普惠小微贷款余额同比增长8.3%……

7月15日，中国人民银行发布上半年金融数据，呈现诸多亮点：金融“五篇大文章”领域新增贷款占比升至70%以上，6月末普惠小微贷款余额同比增长8.3%……

一系列数据展现出金融持续支持经济向新向优发展，为经济高质量发展注入强劲动能。

透过金融“活水”的流向，能直观感受经济的转型活力与发展韧性。

上半年，企（事）业单位贷款增加11.13万亿元，中长期贷款占比近五成。这不仅体现出金融对企业融资稳定且连续的支持，更折射出企业扩大生产、布局长远的坚定信心。

具体来看，6月末，工业中长期贷款余额同比增长5.9%，不含房地产业的服务业中长期贷款余额同比增长9.2%；5月末，科技贷款余额同比增长13.5%，绿色贷款余额同比增长16%，均高于全部贷款增速……数据释放出金融资源持续向小微、科创、绿色等重点领域倾斜，精准赋能实体经济发展的积极信号。

6月23日，在链博会先进制造链展区中信集团展台，一款人形机器人在演示穿针引线。新华社记者 吴青昊 摄

社会综合融资成本低位运行，有助于支持企业与居民“轻装上阵”，更好激发投资意愿和消费活力。

记者从中国人民银行了解到，6月，企业新发放贷款加权平均利率约3%，比上年同期下降约0.2个百分点；普惠小微新发放贷款利率为3.57%，比上年同期下降0.16个百分点。另外，从行业来看，制造业企业、基建行业企业、批发和零售业企业新发放贷款利率分别比上年同期下降0.22个、0.18个和0.14个百分点。

当前，金融体系对实体经济信贷支持持续优化，背后离不开一系列结构性货币政策工具的创新。

单设1万亿元民营企业再贷款，科技创新和技术改造再贷款额度扩至1.2万亿元，合并设立科技创新与民营企业债券风险分担工具，新增隔夜逆回购操作品种……今年以来，中国人民银行推出一系列政策“组合拳”，精准滴灌实体经济重点领域和薄弱环节，结构性货币政策工具已经覆盖了金融“五篇大文章”相关领域。

政策的精准引导，清晰体现在产业结构和融资结构的优化之中。

金融“含科量”持续提升，全方位服务科技企业“全生命周期”；定制化融资精准发力，全面支撑制造业数智化转型；绿色债券与信贷产品不断丰富，为乡村振兴注入绿色动能；信贷和保险服务推陈出新，精准对接文旅、体育、健康、养老等服务消费领域……一笔笔资金持续注入、精准直达，加速积蓄新动能。

上半年直接融资在社融中的“分量”明显加重，反映出社会融资结构的持续优化。数据显示，6月末，企业债券余额36.08万亿元，同比增长8.9%；政府债券余额101.36万亿元，同比增长14.2%；非金融企业境内股票余额12.49万亿元，同比增长5%。

这意味着包括企业债券、政府债券和非金融企业境内股票融资在内的直接融资在社会融资规模存量中的占比约32.4%，较上年同期提升约1.3个百分点。近年来，以银行贷款为主体的间接融资占比持续下降，包括债券、股票在内的直接融资占比稳步上升。

透过融资结构的变化，可以清晰看到经济结构深度调整与增长动能新旧转换的轨迹。未来一段时间，货币信贷将继续从外延式扩张转向内涵式发展，“降速提质”趋势会愈发明显。

今年以来，中国经济延续了总体平稳、向新向优的发展态势，展现出强大的韧性和活力，但经济持续稳中向好的基础还需要进一步巩固。

近期，中国人民银行货币政策委员会召开的第二季度例会明确提出，下阶段要发挥增量政策和存量政策集成效应，增强政策前瞻性灵活性针对性，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。

来 源：新华网

原标题： 上半年金融数据发布 持续向新向优发力

记者：吴雨、任军

本文转自：温州新闻网 66wz.com