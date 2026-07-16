延续胜势！瑞安主场力克文成
温州新闻网 2026-07-16 21:26:32
温州网7月16日讯（记者 诸葛之伊）瑞安队今晚又赢了！在刚刚结束的2026浙BA温州市预选赛中，他们以97:63击败文成队，强势连胜！
比赛一开局，瑞安队就在主场下起了“三分雨”，单节在外线狂飙5记三分球。41号潘煜鹏里突外投砍下9分，13号蔡克鹏更是手起刀落飙中2记三分独得8分，配合1号陈奕鸿的高效输出，瑞安队首节直接以33:22抢下两位数的领先优势。
次节再战，身处逆境的文成队没有认输，开始硬核反击。7号赵帅开启砍分模式单节贡献9分，24号富濠轰进7分，带领文成单节打出25:22的攻势，在半场结束时将比分死死咬在55:47，也把翻盘的悬念直接带进了下半场。
但易边再战，瑞安队没有再给文成队机会，用强硬的防守阻断了对手的反扑，最终比分定格在了97:63，稳稳锁定胜局。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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