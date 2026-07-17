温州打出“保险+财政”组合拳 超150%赔付率撑起防汛救灾“资金防护链”

温州日报 2026-07-17 08:46:55

台风“巴威”过境，温州多地农村水利设施受损严重。然而，一笔超过5500万元的预计赔付金额，足额对冲了极端气象灾害造成的水利、农业财产损失，为灾区重建注入强劲资金动力。

温州网讯 台风“巴威”过境，温州多地农村水利设施受损严重。然而，一笔超过5500万元的预计赔付金额，足额对冲了极端气象灾害造成的水利、农业财产损失，为灾区重建注入强劲资金动力。市财政局最新统计显示，此次农村水利全生态服务综合险及巨灾保险赔付额，相比今年度3398万元的保额，赔付率已突破150%，大幅减轻了乡镇、村社和市场主体的灾后损失，有效缓解了基层重建压力。

这一保险机制，将原先分散的水利堤防、农村饮水、高标准农田等险种一站式归集，依托联合投保、风险分摊、模块定损等创新设计，实现了受灾相关经济损失的全额赔付。

永嘉县是本轮台风的重灾区。受持续强降雨引发的山洪、山体滑坡等次生灾害影响，多地农村供水设施损毁严重。其中，岩坦镇张溪供水站60米跨河原水管道被山洪冲断，核心供水线路中断；进村输水管道也因山体落石挤压破损渗漏，村民饮水告急。灾情发生后，市财政局迅速调度，督促保险共保体即刻启动应急响应，针对岩坦镇供水设施损毁情况核定20万元损失并全额赔付。当地随即集结施工力量抢修管线，全力保障群众饮水安全。

保险的杠杆作用只是第一步。市财政局坚持多维发力，多措并举，统筹本级资金储备、积极向上争取支持，全方位筑牢防汛救灾和民生恢复的财政资金保障屏障。目前，市级已紧急拨付救灾补助资金3000万元，重点倾斜重灾区域，优先用于损毁水利设施修缮、受灾农田复垦、城乡饮水管网抢修等关键领域；此外，市财政主动对接上级主管部门，靠前掌握中央及省级救灾政策动态，全方位梳理灾情，积极争取救灾资金向温州重点倾斜。

“中央和省级支持、保险机制撬动、本级财政储备——三级资金保障环环相扣，正在成为温州防汛救灾的‘资金防护链’。”市财政局相关负责人介绍，这套机制的核心逻辑，是通过财政资金的杠杆作用实现最大的保障效能。下一步，市财政将持续争取上级资金倾斜，强化救灾资金拨付和全过程监管，不断完善财金协同长效机制，切实发挥财政在防灾减灾救灾中的支撑保障作用。

来 源：温州日报

原标题： 我市打出“保险+财政”组合拳 超150%赔付率撑起防汛救灾“资金防护链”

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com