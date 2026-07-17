温州日报 2026-07-17 08:46:36

7月16日上午9点45分，温州罗丹艺术中心馆长沈中杰开始了一天的巡馆。刚走到一楼大门口，便被一顶“斗笠”吸引——门口等候的30多人中，这位头戴斗笠的老人站在最前排。

温州网讯 7月16日上午9点45分，温州罗丹艺术中心馆长沈中杰开始了一天的巡馆。刚走到一楼大门口，便被一顶“斗笠”吸引——门口等候的30多人中，这位头戴斗笠的老人站在最前排。

张贤光老人在细细观赏着国际雕塑大师布德尔的作品。

这是七都街道吟州村的35名村民，当天集体买票预约观展。沈中杰随即迎上，带着这批“特殊观众”开始了一个多小时的讲解。村民们围成半圆，听着沈中杰娓娓道来。

老人叫张贤光，79岁，七都人，平时住乐清市柳市镇。当天清晨7点，他从柳市月渡路家中骑自行车出发，赶了2个多小时路，早早抵达。沈中杰回忆：“他全程戴着斗笠，站在前排，与雕塑保持安全距离，或静静站立，或微微前倾，仔细端详，偶尔点头，偶尔皱眉，像一位认真又带着些许局促的小学生。”

“那一刻我才真切感到，这就是我想把艺术展带回家乡的初心。”沈中杰说。

6月30日，温州罗丹艺术中心正式开放，《鲸起穹宇》罗丹中国展同步启幕，展出73件欧洲顶级雕塑珍品，其中55件为罗丹真迹，其余18件亦为世界级大师作品，规模与规格在亚洲均属罕见。

七都街道吟州村村民参观《鲸起穹宇》罗丹中国展。

作为全程参与策展的温州籍艺术家，沈中杰半个月来接待过无数观众——媒体、艺术家、时尚博主、年轻打卡族。他习惯了年轻人举着手机找角度，习惯了专业观众低声讨论艺术语言。但面对这批“故乡云”下的村民，他仍有些紧张。“我尽量用最通俗的方式介绍，他们可能听不懂艺术史，但他们的眼神给了艺术品和我最大的尊重。”平时30到40分钟的讲解，他当天用了70分钟，还穿插了不少罗丹轶事。

展览参照国际高规格雕塑展做法，作品全部裸展，不设围栏。村民有时好奇想伸手触摸，工作人员轻声提醒“不能摸”，他们便听话地收回手。

“温州太需要这样的地方了。”沈中杰说，“这是我作为温州人真正想做的事。”一位在杭州上学的温州籍学生曾对他说，看到家乡落地如此高规格的展览，特别自豪——那种语气里的骄傲，他至今记得。艺术中心选址七都，就是想让艺术走出殿堂，向所有人开放，走进街巷、田间和普通人的生活。

参观结束，村民们对村支书黄想乐说：“蛮好，蛮好”“下回还来。”

艺术的种子，就这样落了下来。

展览将持续至2026年9月30日。沈中杰期待这片“故乡云”，遇见更多“戴斗笠”的观众。

来 源：温州日报

原标题： 当“斗笠”遇见罗丹 七都村民走进罗丹艺术中心

记者 郑海华 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com