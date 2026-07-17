温度新闻 2026-07-17 08:46:33

近日，瓯江路西延（三期）工程正式封道施工，标志着温州西部时尚城核心区交通梗阻破解工作取得关键进展。

温州网讯 近日，瓯江路西延（三期）工程正式封道施工，标志着温州西部时尚城核心区交通梗阻破解工作取得关键进展。该项目全长约1026米，是打通鹿城区城乡融合通道、补齐西部交通短板的重点民生工程。

此前，该路段仅存十余米宽临时便道，长期实施限时、限高管控，早晚高峰拥堵问题突出。为彻底打通这一发展瓶颈，近年来，温州市、区两级高度重视瓯江路贯通，属地双屿街道更是将该项目作为增进民生福祉的头等大事全力推进，实行主要领导牵头、班子成员一线包联、跨领域多部门联动攻坚。

今年1月，根据《温州市鹿城区人民代表大会常务委员会关于政府重大投资建设项目监督办法》相关要求，温州市区瓯江路西延（三期）工程符合重大投资项目监督标准，经区人大常委会票决通过，同步纳入鹿城区级人大民生实事票决项目，全过程接受人大专项跟踪监督。

据悉，该段高铁日均通行班次密集，列车通行期间严禁开展打桩、基坑开挖等扰动性施工。仅有的夜间无客运列车“天窗点”时长有限，且所有施工计划需多级审批。此外，项目沿线存在多重施工制约——片区遍布110千伏、220千伏高等级高压线路，管线迁改难度大，沿江区域土质松软、地质结构复杂。

针对涉高铁施工的严苛安全标准等诸多难题，各相关部门协同联动、精准破局，通过市区统筹推进地块安置、优化高压线路迁改方案、依托铁路专业机构提供技术支撑、同步推进水利护岸与沿江游步道一体化建设等举措，高效攻克审批、施工、协调等各类难点，推动项目政策处理、手续办理取得突破性进展。

该项目的启动将全面重塑温州西部时尚城发展格局，实现交通、产业、文旅、城市品质全方位升级。交通上，将串联片区多条支路，解决居民出行、企业物流拥堵难题，大幅提升片区通行效率。产业上，完善的市政配套将激活沿线土地价值，为鞋企总部集群、时尚瓯越艺术中心等时尚产业集聚发展筑牢硬件基础。

文旅与城市建设方面，项目将深挖卧旗山文化底蕴，串联鞋博物馆文化资源与沿江生态景观，打造滨水休闲文旅廊道。同时统一片区地形标高，整合水岸绿化、防洪堤防与市政道路建设，塑造高品质瓯江滨水城市界面，为温州西部时尚城高质量发展注入新动能。

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原标题： 瓯江路西延（三期）正式动工！

鹿城区融媒体中心记者 施晴雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com