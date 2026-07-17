练车误操作致车辆失控 ？教练车冲出训练场
温州网讯 近日，温州一驾校训练场发生一起教练车失控事故。一名学员在练习科目二过程中误将油门当作刹车踩下，导致车辆冲出训练场围挡，所幸未造成人员伤亡和二次交通事故。
当天17时30分许，市公安局交通管理支队城市道路五大队接到报警称，滨海六路高速口附近一驾校训练场发生教练车失控事故。民警到达现场时，涉事车辆停在人行道与绿化带交界处，驾校围挡、伸缩门等设施受损。教练员李某向民警介绍，事故系学员文某操作失误、误踩油门所致。
经查，事发时，学员文某正在驾校练习科目二“侧方停车”项目，教练员在车外指导。由于对车辆操作不够熟悉，文某在操作过程中误将油门当作刹车踩下，车辆突然加速，冲出训练场围挡，拖拽驾校伸缩门横穿道路，最终停在人行道旁绿化带处。事故造成教练车车头及驾校围挡、伸缩门等设施不同程度受损。
事故发生后，现场教练员立即追赶车辆，并提醒过往车辆注意避让。由于事发路段车流、车速较为平稳，过往车辆及时减速避让，未发生二次交通事故，也未造成人员伤亡。
目前，该事故已立案处理。
交警提醒，驾校学员练车初期应保持良好心态，严格按照教练指导规范操作，遇到紧急情况切勿慌乱。教练员应加强现场指导和安全防护，及时排查风险隐患，确保训练安全。
来 源：温州日报
记者 庄越 通讯员 陈志辉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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