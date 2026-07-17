温州日报 2026-07-17 08:46:36

从“0到1”的破局起势迈向“1到10”的全面成势，温州文化“新三样”正挺进深水区。

温州网讯 从“0到1”的破局起势迈向“1到10”的全面成势，温州文化“新三样”正挺进深水区。昨日，全市文化“新三样”高质量发展高水平出海工作推进会在瑞安东新科创园召开，正式吹响新一轮产业冲锋号角。会议总结了一年来以网文、网剧、网游为代表的文化新业态出海成绩单，书面审议了《温州市文化“新三样”高质量发展高水平出海三年行动工作方案（征求意见稿）》，明确将“AI+文化”作为主攻方向，全力打造“AI视听看温州、IP制造看温州”的城市新名片。

回溯过去一年，温州在并非省内重点布局的起点上，凭借迅速布局与差异化竞争，交出了一份亮眼的成绩单。数据显示，全市规上文化新业态产业在2025年实现209.6%的爆发式增长后，今年一季度继续保持107.7%的高速增长，新引进落地网易、掌阅科技等重点企业66家。成功举办央视网马年AI春晚，吸引全球40多个国家超1200万人次观看。中国网文交流中心（温州）获中作协授牌，4个省级试点及5个县（市、区）新一轮省文化产业发展专项资金扶持相继落地，创历年最好成绩，温州正从后发地迈向先行区。

面对AI技术迭代加速、区域竞争日趋白热化的新形势，会议明确了下一阶段的核心打法——锚定“AI+文化”特色赛道，构建全产业链生态。根据审议中的三年行动方案，到2028年，全市规上文化新业态产业营收将突破100亿元，IP衍生品产业年产值突破100亿元，打造1个省级集聚区、6个市级集聚区，集聚1000家文化“新三样”企业，建成数字文化孵化空间50万平方米。方案提出，要依托中国（温州）数安港和国际云软件谷，重点打造AI一站式创作平台与数字内容资产贸易平台两大枢纽，补齐算力调度与版权交易变现的关键链条，形成“好内容走向全球、收益落回温州”的交易闭环。

产业生态的集聚与协同成为各方关注焦点。瑞安市围绕“内容孵化、平台提能、出海支撑”全链条，推动网络文学村首创“以训带创”模式，上半年出海短剧36部，其本土精品网剧登顶爱奇艺同档期榜首。龙湾区国际云软件谷则展现了“龙头引领、生态集聚”的AI影视产业高地雏形，累计落地19家重点AI文化企业，入驻团队作品先后摘得亚太AI短剧大赛最高奖等国内外大奖，打响了“AI影视看温州”的品牌声量。瓯海区、乐清市、市文广旅局分别就深化数字版权交易、构建文旅出海矩阵、打造本地网剧传播平台等作表态发言，亮出了错位发展的路线图。

会议期间，市数据局与明略科技专家还就人工智能应用与短剧市场趋势进行了前沿分享，为传统制造业与轻工业基因的温州如何嫁接AI算力、抢占微短剧出海风口提供了破题思路。

会议进一步强调，进入2.0阶段的温州文化“新三样”，必须推动职能部门全面进入角色，形成全市一盘棋。在人才端，将联合在温高校共建温州AI视听产业学院，每年“订单式”定向输送2000名以上应用型人才。在出海端，将依托83.6万海外温州人资源，设立海外联络站点和一站式出海综合服务中心，力争到2028年推动文化“新三样”作品出海超10000部，贸易额超10亿元。同时，谋划设立10亿元市级文化“新三样”创投基金，为产业注入金融活水。随着三年行动蓝图的绘就，温州将加速驶入文化与科技深度融合的快车道，为高水平建设文化强市、推动中华文化更好走向世界贡献温州样本。

来 源：温州日报

原标题： 温州擘画文化“新三样”2.0版图 全市文化“新三样”高质量发展高水平出海工作推进会召开

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com