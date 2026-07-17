温州日报 2026-07-17 08:46:36

入伏后，酷暑热浪给户外施工带来极大考验。昨天上午，温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程（二期）园区配套道路项目现场，一线建设者顶暑攻坚，全力冲刺工程建设节点。

温州网讯 入伏后，酷暑热浪给户外施工带来极大考验。昨天上午，温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程（二期）园区配套道路项目现场，一线建设者顶暑攻坚，全力冲刺工程建设节点。

针对持续高温天气，项目部科学优化施工方案，实行“抓两头、歇中间”错峰作业模式，严格落实高温施工管控要求。据项目经理唐远介绍，每日上午10时30分至下午3时全面暂停露天作业，规避高温中暑风险，既保障施工人员人身安全，也为项目平稳推进夯实安全基础。

施工现场阴凉区域专门设置临时休息点，免费供应绿豆汤、西瓜、盐汽水与矿泉水等消暑物资，同时配齐藿香正气水等各类防暑应急药品，随时供工人取用。“天气虽炎热，但项目部保障到位，让我们干活更加安心、舒心。”一名正在休息的工人说道。

据悉，该园区配套道路工程是瓯越大道（原温瑞大道）南段快速路二期的重要组成部分，也是串联温瑞一体化发展的关键交通通道。项目北起莲花山北，南至瓯海区界、顺接瑞安段，全长约1.4公里，采用“主线高架+地面辅路”建设形式。作为瓯越大道南延核心路段，项目全线通车后，将大幅拉近温瑞两地时空距离，市区至瑞安行车时间可缩短约30分钟。

来 源：温州日报

原标题： 高温天科学施工 瓯海重点道路工程全速推进

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈露玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com