良种顶住考验保险快马加鞭 龙湾粮农台风过后抢收忙

温州日报 2026-07-17 08:46:37

昨日，龙湾区永兴街道五溪村的稻田里收割机轰鸣。种粮大户王进良站在田埂上，看着第一茬早稻被卷入割台，紧锁了几天的眉头稍稍舒展，“一半倒伏，心疼是真心疼，但能抢一亩是一亩。”

龙湾粮农台风过后抢收忙。 余平 摄

温州网讯 昨日，龙湾区永兴街道五溪村的稻田里收割机轰鸣。种粮大户王进良站在田埂上，看着第一茬早稻被卷入割台，紧锁了几天的眉头稍稍舒展，“一半倒伏，心疼是真心疼，但能抢一亩是一亩。”

让王进良心里多一份底气的，是早稻新品种中组126。就在7月9日，龙湾区农业农村局联合龙湾现代农业产业研究院，将“千人指导 万家服务”农技课堂搬到永中、永兴两个示范基地，50名种粮大户现场考种测产，对中组126的丰产性、抗逆性印象深刻。“当时就觉得这品种株型紧凑、茎秆粗壮，台风天里更有底气。”王进良回忆。台风过境后，田里多个品种倒伏程度不一，中组126秆子韧性好、穗头掉落少，倒伏程度明显轻于预期。

风雨过后，排涝和抢种备耕紧锣密鼓地展开。据统计，永兴街道共4000亩早稻出现不同程度倒伏，街道工作人员第一时间协调水利部门开闸排水，防止稻田长时间浸泡导致穗头发芽。在永兴农事服务中心，市科技特派员针对灾后田间管理，向农户重点讲解连作晚稻补种要点和高温热害防控措施，指导机插育秧标准化流程。龙湾区农业农村局工作人员就水稻机收减损操作和植保无人机安全作业进行再培训，确保灾后管理不走样。

灾后定损赔付也在同步推进。街道会同保险机构逐垄查看，核定可抢收面积与产量损失。目前，瓜果相关设施保险已率先完成现场测算，进入理赔程序；早稻保险定损同步加速推进。龙湾区农业农村局相关负责人表示，正加快核实进度，力争以最快速度把赔款送到农户手中。

来 源：温州日报

原标题： 良种顶住考验 保险快马加鞭

龙湾粮农台风过后抢收忙

龙湾融媒记者 余平 记者 陈圆圆

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