台风过后居民区内的古树还好吗？ 园林专家送“医”上门为古树做安全“体检”

温州日报 2026-07-17 08:46:37

台风“巴威”过境后，鹿城区综合行政执法局绿化科、区园林绿化管理中心植保站迅速联合属地街道、社区及小区物业，针对鱼鳞锦苑、横渎绣苑、翠景佳苑、碧桂园滨江壹号等居民小区内的古榕树开展专项“体检”与生境处置工作，重点排查积水排涝、枯枝清理与安全隐患消除，确保每一株古树安然度汛。

温州网讯 台风“巴威”过境后，鹿城区综合行政执法局绿化科、区园林绿化管理中心植保站迅速联合属地街道、社区及小区物业，针对鱼鳞锦苑、横渎绣苑、翠景佳苑、碧桂园滨江壹号等居民小区内的古榕树开展专项“体检”与生境处置工作，重点排查积水排涝、枯枝清理与安全隐患消除，确保每一株古树安然度汛。

古树是城市珍贵的绿色文化遗产，鹿城区始终坚持古树名木全周期、全链条保护管理。对涉及古树的小区新建项目，从规划设计到施工期保护，再到景观打造，园林部门全程参与、严格监督，督促建设单位制订项目实施期间的古树保护方案并落实，从源头规避施工对古树根系、枝干造成损伤，推动城市更新与古树保护协同推进。

从本次台风后的实地回访来看，各居民区内的古榕长势稳定，树冠繁茂葱郁，与小区景观相融共生，成为居民纳凉休憩、邻里闲谈的特色公共空间。多年实践证明，通过科学规划、精细化管护、标准化施工，旧村改造与古树在地保护完全可以实现双赢，让百年古树在现代化小区中焕发新生。

园林管理部门还向各小区物业明确常态化管护要求：要定期疏通古树周边排水管网，汛期遇积水及时启用水泵排涝，避免根系长期泡水腐烂；严禁在树干、树枝悬挂亮化灯具，防止线路灼伤树体、破坏生长环境；常态化开展枯枝清理、根系监测，提前消除大风天气安全隐患。

历经风雨洗礼的古树，承载着城市岁月记忆，是连接历史与当下的绿色纽带，粗壮年轮记录城市变迁，浓密枝叶守护一方居民。市民若发现小区古树出现倾斜、枯枝悬挂、根系松动等险情，请勿自行靠近处置，以免断枝坠落、树木倒伏伤人，可第一时间联系小区物业，或拨打96310、110、119热线上报求助，由专业人员到场排险救护。

来 源：温州日报

原标题： 台风过后，居民区内的古树还好吗？

园林专家送“医”上门 为古树做安全“体检”

通讯员 吴棣飞 记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com